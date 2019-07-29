به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ری که با حضور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و معاونین فرماندار، بخشداران، شهرداران و روسای ادارات در محل تالار خدمت فرمانداری ویژه شهرستان ری برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: تضعیف مسئولین نظام در هر سطحی نکوهیده است و ما در شهرستان ری نیز هماهنگی خوبی با مسئولین داریم.

شاهچراغی با بیان اینکه کار ستاد نماز جمعه برای حضور مردم و اطلاع رسانی به آنها در نماز جمعه است گفت: خوشبختانه نماز جمعه های ری با شکوه بسیار خوبی با حضور مردم متدین برگزار می شود و باید بگوییم که تریبون نماز جمعه متعلق به مسئولین شهر است و نیازی نیست که مسئول پرآوازه ای را دعوت کنیم تریبون نماز جمعه وابستگی جریانی به هیچ حزب و گروهی ندارد.

امام جمعه ری با اشاره به اینکه افراد تندرو در جناح های مختلف باید اجازه دهند تریبون نماز جمعه مستقل بماند بیان داشت: در هر شهری باید امام جمعه مستقل باشد و وابستگی جریانی نداشته باشد اما به تمام جریانات و احزاب نیز احترام بگذارد در ری نیز ما این موضوع را در سرلوحه کار خویش قرلار داده ایم.

وی در ادامه عنوان داشت: طی ۸ سال جنگ تحمیلی کمک ها و نیروهای و مسائل نظام انقلاب از طریق تریبون نماز جمعه صورت گرفته و هم اکنون نیز نیاز است که این پایگاه به همین منوال پیش رفته و رسالت خود را انجام دهد و نظر امام راحل و رهبر معظم نیز بر این است که تریبون نماز جمعه باید مستقل باشد.

امام جمعه ری گفت:تعبیر قران این است که به شکل های مختلف می شود مردم را جمع کرد با عناوین مختلف ورزشی اقتصادی و فرهنگی ولی تنها اجتماعی که با یاد خدا می باشد نماز جمعه است و وقتی مردم هر هفته به تقوای توصیه می شوند دلبستگی به خدا صورت می گیرد و پشتوانه ملت ما خداوند است.