رسیدگی به معیشت معلمان راه ایجاد احساس کرامت در آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر، صبح امروز در جمع کارشناسان و کارشناس مسئولان حوزه تعاون و پشتیبانی اداره کل، نواحی، مناطق و شهرستان‌های اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با تاکید بر اینکه یکی از شعارهای وزارت آموزش و پرورش، رسیدگی به معیشت، مسکن و درمان فرهنگیان است، اظهار داشت: این شعار را با رویکرد ایستایی و کارایی پیگیری می‌کنیم.

وی، یکی از راه‌های ایجاد احساس کرامت در بین معلمان را رسیدگی به موضوع رفاه و معیشت آنها دانست و بیان کرد: باید با استفاده از تمام ظرفیت موجود با افتخار همه داشته‌های معلمان را در اختیارشان قرار دهیم.

کریمی فر تاکید کرد: مهمترین عنصر در سند تحول بنیادین معلم است و ما اعتقاد داریم آموزش و پرورش مهمترین مولد منابع انسانی است.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اساس و اصل کار آموزش و پرورش، انسان سازی و تربیت و تامین نیرو است، افزود: ما اعتلای منابع انسانی را از معلمان آغاز کرده ایم و معتقدیم برای تحقق این امر باید کرامت انسانی به معلمان بخشیده و در آنها حفظ شود.

وی تصریح کرد: اگر نتوانیم منزلت اجتماعی فرهنگیان را عملیاتی کنیم، به طور قطع نخواهیم توانست نیروی انسانی خوب تربیت کنیم.

کریمی فر خاطرنشان کرد: تعلیم و تربیت هنر است و معلم یک هنرمند است و هنرمندترین معلمان افرادی هستند که با امکانات محدود، انتظارات نامحدود را محقق می کنند و در راه اعتلای فرزندان این مرز و بوم قدم بر می‌دارند.

وی تاکید کرد: همه تلاش ما معطوف به تامین رفاه و معیشت معلمان و فرهنگیان است و در این مسیر تقویت و توسعه مراکز رفاهی و درمانی، خانه های معلم، درمانگاه‌های فرهنگیان و ... را مدنظر داریم.

کریمی فر اظهار داشت: در همین راستا شاهد رشد ۱۹ درصدی مراکز درمانی، راه اندازی پنج باشگاه ویژه بازنشستگان و پیشکسوتان و بسیاری دیگر از اقدامات بوده ایم.