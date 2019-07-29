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۷ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۱۹

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

کشف لاشه خرس قهوه ای ۵ ساله در مناطق آزاد شهرستان بویراحمد

کشف لاشه خرس قهوه ای ۵ ساله در مناطق آزاد شهرستان بویراحمد

یاسوج- مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از کشف لاشه خرس قهوه ای ۵ ساله در مناطق آزاد شهرستان بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جعفری نژاد بسطامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: لاشه این خرس تقریبا ۵ ساله در منطقه ده برآفتاب بویراحمد کشف شده و متلاشی شده است.

جعفری نژاد بسطامی با اشاره به جزئیات کشف این لاشه، اظهار داشت: مامورین یگان حفاظت شهرستان طی گشت زنی در منطقه ده برآفتاب  با لاشه خرس روبه رو شدند.

وی ابراز داشت: دریده شدن لاشه توسط جانواران و فساد امکان نمونه برداری برای علت مرگ را غیر ممکن کرد، اما جنسیت این خرس نر و حدود ۵ سال سن داشت.

مدیرکل محیط زیست استان گفت: علیرغم عدم تشخیص به علت موارد ذکر شده مانند فساد لاشه، نیروهای یگان تحقیقات محسوس و نامحسوس برای روشن شدن زوایای علت تلف شدن این خرس را آغاز کردند.

کد مطلب 4679378

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