کشف لاشه خرس قهوه ای ۵ ساله در مناطق آزاد شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جعفری نژاد بسطامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: لاشه این خرس تقریبا ۵ ساله در منطقه ده برآفتاب بویراحمد کشف شده و متلاشی شده است.

جعفری نژاد بسطامی با اشاره به جزئیات کشف این لاشه، اظهار داشت: مامورین یگان حفاظت شهرستان طی گشت زنی در منطقه ده برآفتاب با لاشه خرس روبه رو شدند.

وی ابراز داشت: دریده شدن لاشه توسط جانواران و فساد امکان نمونه برداری برای علت مرگ را غیر ممکن کرد، اما جنسیت این خرس نر و حدود ۵ سال سن داشت.

مدیرکل محیط زیست استان گفت: علیرغم عدم تشخیص به علت موارد ذکر شده مانند فساد لاشه، نیروهای یگان تحقیقات محسوس و نامحسوس برای روشن شدن زوایای علت تلف شدن این خرس را آغاز کردند.