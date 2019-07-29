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۷ مرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۲۱

ماجرای کشوری که تنها ۹ نفر جمعیت دارد در «فرمالیته»

ماجرای کشوری که تنها ۹ نفر جمعیت دارد در «فرمالیته»

«نمایش فرمالیته» به نویسندگی و کارگردانی علی صفری به زودی روی صحنه خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه نمایشی سه گانه، «نمایش فرمالیته» به نویسندگی و کارگردانی علی صفری پس از نزدیک به یکسال تمرین به زودی روی صحنه خواهد رفت.

کمدی «فرمالیته» روایت کشوری است که تنها ۹ نفر جمعیت داشته و افزایش یا کاهش در آن خلاف قوانین خواهد بود.

صفری به تازگی نمایش «کرونوس» را در تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه داشت.

گروه تئاتر «سه گانه» در مجموعه فعالیت‌های خود طی سال گذشته علاوه بر نمایش «کرونوس»، آثاری همچون «آشویتس زنان»، «هجوم»، «آخرین نبرد»، «مجنونین همیشگی»، «قرار ملاقات» و «مسافران» را روی صحنه برده است.

کد مطلب 4679429
آروین موذن زاده

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