همکاری های اتریش و ایران گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اشتفان شولتز ظهر دوشنبه در حاشیه نشست مذاکره اقتصادی در رامسر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه های راهبردی کوچک اتریش اقدامات و تلاش هایی در جهت توسعه اقتصادی و همکاری با ایران است که از مرزهای تهران فراتر خواهد رفت

اشتفان شولتز افزود: حوزه هایی که قطع به یقین می تواند برای همکاری های طرفین جذاب باشد و در گام نخست گردشگری بوده ‌و در گام بعدی همکاری هایی مانند مرغداری، صنعت دام و طیور است و از قبل نیز این همکاری های انجام می شد.

سفیر اتریش در ایران اضافه کرد: طی صحبت هایی که درباره گسترش همکاری های فرهنگی به دلیل اشتراک بین ایران و اتریش خواهیم داشت انتظار داریم که گسترش این مهم تاثیر به سزایی در توسعه بخش گردشگری داشته باشد.