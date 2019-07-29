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۷ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۳۷

سفیر اتریش در ایران:

همکاری های اتریش و ایران گسترش می یابد

همکاری های اتریش و ایران گسترش می یابد

رامسر - سفیر اتریش در ایران گفت: همکاری های اتریش با ایران از مرزهای دو کشور فراتر خواهد رفت و گسترش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، اشتفان شولتز ظهر دوشنبه در حاشیه نشست مذاکره اقتصادی  در  رامسر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از  برنامه های راهبردی کوچک اتریش اقدامات و تلاش هایی در جهت توسعه اقتصادی و همکاری با ایران است که از مرزهای تهران فراتر خواهد رفت

اشتفان شولتز افزود: حوزه هایی که قطع به یقین می تواند برای همکاری های طرفین جذاب باشد و در گام نخست گردشگری بوده ‌و در گام بعدی  همکاری هایی مانند مرغداری، صنعت  دام و طیور  است و از قبل  نیز این همکاری های انجام می شد.

سفیر اتریش در ایران اضافه کرد: طی صحبت هایی که درباره گسترش  همکاری های فرهنگی به دلیل اشتراک بین ایران و اتریش خواهیم داشت انتظار داریم که گسترش این مهم  تاثیر به سزایی در  توسعه بخش گردشگری داشته باشد.

کد مطلب 4679464

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