تشکیل حلقه انسانی در اطراف UCF اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر از محل این جشن هسته ای ، دانشجویان اصفهانی با حضور پر شکوه خود در اطراف این مرکز تحقیقات اتمی ایران به جشن و سرور پرداختند و با سر دادن ندای الله اکبر و تشکیل حلقه های انسانی از حقانیت کشورمان دفاع کردند.

همچنین دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای بیانیه ای در 5 بند صادر کردند.

در این بیانیه ای تصریح شده است که در چند سال اخیر ذخایر ارزشمند کشورهای اسلامی هر کدام به نوعی مورد چپاول غارتگران قرار گرفته و به تاراج رفته لذا اندیشمندان باید با انجام رسالت خود در این راستا بپردازد.