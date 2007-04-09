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۲۰ فروردین ۱۳۸۶، ۱۷:۴۸

همزمان با روز ملی فناوری هسته ای انجام شد؛

تشکیل حلقه انسانی در اطراف UCF اصفهان

دانشجویان اصفهانی با حضور پرشکوه خود در اطراف این مرکز تحقیقات اتمی ایران UCF با تشکیل زجیره انسانی، شادی و سرور خود برای جشن هسته ای ایران را اعلام کردند و در بیانیه‌ای قطعنامه‌های غیرقانونی و تحریم های توخالی را نشانه زبونی و مرگ تدریجی استکبار جهانی دانستند.

 به گزارش خبرنگار مهر از محل این جشن هسته ای ، دانشجویان اصفهانی با حضور پر شکوه خود در اطراف این مرکز تحقیقات اتمی ایران به جشن و سرور پرداختند و با سر دادن ندای الله اکبر و تشکیل حلقه های انسانی از حقانیت کشورمان دفاع کردند.

همچنین دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای بیانیه ای در 5 بند صادر کردند.

در این بیانیه ای تصریح شده است که در چند سال اخیر ذخایر ارزشمند کشورهای اسلامی هر کدام به نوعی مورد چپاول غارتگران قرار گرفته و به تاراج رفته  لذا اندیشمندان باید با انجام  رسالت خود در این راستا بپردازد.

کد مطلب 467951

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