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۲۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۵:۱۵

"فرهنگ اندیشه سیاسی" منتشر شد

"فرهنگ اندیشه سیاسی" منتشر شد

کتاب "فرهنگ اندیشه سیاسی" برگرفته از فرهنگ تاریخ اندیشه ها به سر ویراستاری فیلیپ پی وینر و ویراستاری بخش سیاسی آیزا برلین با ترجمه خشایار دیهیمی از سوی نشر نی در 613 صفحه و شمارگان 2200 نسخه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب ترجمه مدخلهایی است از فرهنگ تاریخچه اندیشه ها که انتشارات اسکریبرز در سال 1974 در چهار جلد منتشر کرده است و ویراست جدید آن در سال 2005 به بازار آمده است.

مزیت بزرگ مقالات این کتاب آن است که علاوه بر شرح و توضیح مفاهیم تاریخچه پدید آمدن آنها و سیر تکوین و تحول شان نیز مورد بحث قرار گرفته اند و این امر می تواند دیدی تاریخی به خواننده بدهد.

در این کتاب مقالات به سه دسته کلی تقسیم شده اند: نخست مفاهیم کلی، سپس مفاهیم مرتبط با لیبرالیسم و سرانجام مفاهیم مرتبط با سوسیالیسم و مارکسیسم.

از مدخلهای این کتاب می توان به انقلاب، دموکراسی، استبداد، قرار داد اجتماعی، رمانتیسم در تفکر سیاسی، ایدئولوژی، مفهوم بیگانگی نزد هگل و مارکس، اراده عمومی، عدالت، قانون سالاری، ماکیاولیسم، اوتوپیا اشاره کرد.

کد مطلب 467952

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