مفتی استرالیا در گفتگو با مهر: تعامل مسلمانان عاملی برای تثبیت اتحاد اسلامی است

تاج الدین الهلالی مفتی استرالیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عزت، بزرگی و کرامت امت اسلامی به مکان و زمان خاصی بستگی ندارد، اظهار داشت: خداوند فرموده که نماز، زکات، روزه و حج از ضروریات دنیا و زندگی دنیایی است و ملتها با تمسک به این فرایض پابرجا خواهند ماند و باید به آن چنگ زنند .

وی با اشاره به راههای تحکیم وحدت و انسجام مسلمانان گفت: مسئله اول این است که مسلمانان باید به ریسمان محکم الهی چنگ زنند، متفرق نشوند و اتحاد خود را حفظ کنند، از این رو ما باید به پروردگار واحد، نبی واحد، قبله واحد و کتاب واحد تمسک جوئیم .

مفتی استرالیا بر مسئله همکاری و هماهنگی میان کشورهای اسلامی تأکید کرد و افزود: اینک نسبت همکاری میان کشورهای اسلامی با یکدیگر تنها 15 درصد است، این در حالی است که آنها با دشمنان خود همکاری می کنند، اتومبیلهای آنها اروپایی و آمریکایی است، لباسها و منسوجات آنها از اروپا و آمریکا است و در دیگر وسایل خود نیز با آنها همکاری می کنند.

تاج الدین الهلالی با اشاره به اینکه مسلمانان باید از هر چیزی که منجر به افزایش توان و نیروی آنها می شود استفاده کنند، یاد آور شد: همانگونه که جمهوری اسلامی ایران اسباب قدرت و توان خود را اخذ کرده و سعی در به دست آوردن اسباب قدرت هسته ای مسالمت آمیز که شکی نیست حق آنهاست، دارند، از این رو دعوت رهبر انقلاب اسلامی ایران دعوت به سوی اتحاد و انسجام امت اسلامی است و بسیار مهم به شمار می رود.

وی در ادامه با بیان اینکه جهان غرب پس از سقوط نظریه کمونیستی، بعد از بیانیه امام خمینی و پس از سقوط نظریه سوسیالیستی بدون نزاع و درگیری زندگی نمی کنند، افزود: آنها در این شرایط تفکر می کنند تا دشمنان خود را کشف کنند. از این رو برخورد تمدنها و درگیری میان شرق و غرب را ایجاد کردند، اما اسلام بود که تمدن غرب را پا برجا کرد و استادان مسلمان ما در زمینه های نجوم، ریاضیات، جغرافیا، پزشکی و سایر علوم سرآمد بودند.

مفتی استرالیا با اشاره به اینکه غرب پدیده ای را ایجاد کرد که به آن اسلام فوبیا می گویند، یاد آور شد: اسلام فوبیا یا اسلام هراسی به معنای ترس و خوف از اسلام است. آنها کودکان خود را نیز از اسلام ترساندند. اولین کلمه ای که کودک فرا می گیرد بابا است اما آنها هراس از اسلام را به آنها یاد دادند. کشورهای غربی نیز ملتهای خود را از اسلام ترساندند، در حالی که ترس از اسلام وجود ندارد و اسلام با کشورهای غربی دشمن نیست. از سوی دیگر رسانه های غربی با همراهی دستهای صهیونیستها به ارائه چهره نادرست از حضرت محمد (ص)، مسلمانان و تمدن آنها پرداختند و تلاش کردند تا چهره نادرستی از اسلام ارائه دهند.