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۲۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۰۱

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد :

برگزاری جشن فارغ التحصیلی در نیمه اول خرداد ماه / راه اندازی خانه فرهنگ در تمامی دانشگاهها تا پایان دولت نهم

برگزاری جشن فارغ التحصیلی در نیمه اول خرداد ماه / راه اندازی خانه فرهنگ در تمامی دانشگاهها تا پایان دولت نهم

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری طرح نظرسنجی میان دانشگاهها خبر داد که طی آن نیمه اول خرداد ماه به عنوان فصل جشن فارغ التحصیلی در دانشگاهها تعیین شده است و کلیه دانشگاهها مراسم جشن فارغ التحصیلی را در این زمان برگزار می کنند.

دکتر محمد باقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: "اعتباری حدود 2 میلیارد ریال جهت برگزار جشن فارغ التحصیلی از سوی وزارت علوم به دانشگاهها تزریق می شود. این اعتبار، سهم وزارت علوم در راستای حمایت از دانشگاهها است و دانشگاهها نیز با توجه به مراسمی که برگزار می کنند هزینه ای را تقبل خواهند کرد. وزارت علوم سیاستگذاری می کند و دانشگاهها مجری هستند."    

وی اضافه کرد: "در سال 85 برای راه اندازی خانه فرهنگ در 15 دانشگاه تأمین اعتبار شد و تفاهم نامه راه اندازی خانه فرهنگ در 15 دانشگاه دیگر کشور نیز میان وزارت علوم و روسای این دانشگاه ها صورت خواهد گرفت که نیمی از هزینه های راه اندازی این مراکز توسط وزارت علوم و بخش دیگر توسط دانشگاه تامین می شود. برآورد اولیه برای راه اندازی خانه فرهنگ خوابگاه های دانشجویی بین 70 تا 80 میلیون تومان است." 

معاون فرهنگ و اجتماعی وزارت علوم اظهار داشت: "خانه فرهنگ خوابگاه های دانشجویی تا پایان دولت نهم در کلیه دانشگاههای حوزه وزارت علوم راه اندازی خواهد شد. دکتر زاهدی نیز در آخرین نشستی که پیش از سال جدید با روسای دانشگاهها برگزار شده بود از پرداخت متمم بودجه سال 85 دانشگاهها خبر داد و به روسای دانشگاه ها تأکید کرد که خانه های فرهنگ را هنگام هزینه کردن بودجه متمم در اولویت قرار دهند."

کد مطلب 467962

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