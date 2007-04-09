100 برنامه رادیویی راهی مرحله نهایی جشنواره صدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش اصلی جشنواره در زمینههای آزاد، آنونس، نمایش، آرم استیشن و مستند رادیویی برگزار میشود. در بخش ویژه که شامل سه محور برنامه افکتیو، برنامه صبحگاهی و موضوع قرآن و پیامبر اعظم (ص) است، هشت برنامه از کشورهای خارجی، 14 برنامه از مراکز استانی صدا و سیما، شش برنامه از شبکههای داخلی رادیو و یک برنامه از رادیو برونمرزی است.
آثار ارسالی از کشورهای ایران، اوکراین، اسلوونی، آرژانتین، افغانستان، پاکستان، تاتارستان، تاجیکستان، چین، روسیه، ژاپن، ساحل عاج، صربستان، کره جنوبی، هلند، هنگ کنگ، هند، نیجریه و یونان به این مرحله راه یافتند. اسماعیل میرفخرایی، دکتر بهمن بهروزی، دکتر علیرضا نوری و بهروز رضوینژاد داوران ایرانی هستند که به اتفاق داورانی از مالزی، مکزیک و آلمان آثار برگزیده بخش بینالملل هشتمین جشنواره صدا را معرفی خواهند کرد. هشتمین جشنواره بینالمللی برنامههای رادیویی 26 تا 28 اردیبهشت در مشهد برگزار میشود.
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