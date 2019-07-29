شاخص بورس تهران روی عدد ۲۵۲ هزار و ۴۸۸ واحدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، شاخص بورس تهران با افزایش ۱۶۳ واحدی عدد ۲۵۲ هزار و ۴۸۸ واحد را ثبت کرد و شاخص هم وزن با ۱۸واحد کاهش به رقم ۶۰ هزار و ۶۵۶ واحد رسید. شاخص بازار اول در کانال ۱۸۵ هزار واحدی باقی ماند و شاخص بازار دوم نیز عدد ۵۰۴ هزار و ۳۲۰ واحد را ثبت کرد. همچنین آیفکس با کاهش ۴ واحدی به عدد ۳ هزار و ۲۸۶ واحد رسید.

امروز با دست به دست شدن بیش از ۲ میلیارد سهم و اوراق بهادار طی ۲۵۳ هزار نوبت داد و ستد، ارزش معاملات به بیش از ۷۳۵ میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز نمادهای پارسان، شپدیس و وغدیر به ترتیب با ۲۷۷، ۱۴۸ و ۱۰۶ واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل نمادهای کگل، شپنا و و امید به ترتیب با ۱۵۵، ۵۹ و ۴۷ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را ثبت کردند. همچنین امروز جم پیلن، خساپا، فملی، فولاد و وتجارت پربیننده ‌ترین نمادهای بورسی بودند. از سوی دیگر در پایان داد و ستد امروز بورس تهران، صنایع شیمیایی برترین گروه صنعت بود و خودرو و کانه های فلزی به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

تدپیکس امروز همچون روزهای گذشته شرایط متعادل و آرامی را سپری کرد و به نظر می رسد ار رفتارهای هیجانی و عرضه های سینوسی هفته گذشته فاصله گرفته است. به گفته کارشناسان بازار سرمایه، بورس تهران اکنون اصلاح منطقی را تجربه می کند و در انتظار انتشار اخبار و سیگنال های مثبت جهانی است.