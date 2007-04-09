ویژگی مذاکرات سازنده چارچوب درست و قصد ایجاد تفاهم است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهربه تاسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز،علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان پس از برگزاری مراسم جشن هسته ای در این تاسیسات، در جمع خبرنگاران تاکید کرد : طبعا اگر کشورهای غربی بخواهند حق ملت ایران رادر عرصه دستیابی به فن آوری صلح آمیز هسته ای نادیده انگارند و خلاف موازین بین المللی عمل کنند از نظر ما به ایفای نقش ماجراجویانه پرداخته اند .

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: طبعا در صورت ایفای چنین نقشی ازسوی کشورهای اروپایی دود آن به چشم خودشان خواهد رفت .

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با مذاکرات اخیر خود با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت : آقای سولانا علاقه مند بودند که به نوعی مذاکرات به شکل سازنده ادامه یابد، البته ما تاکید داریم که از خصوصیات انجام چنین مذاکراتی وجود چهارچوب درست، قصد تفاهم و عدم تصنعی بودن مذاکرات می باشد .

لاریجانی ادامه داد : مطالبی که آقای سولانا گفتند نیز در همین چارچوب بود و البته من در ارتباط با آینده مذاکرات ایران و طرفهای غربی، نمی توانم پیش گویی کنم .

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین کارشکنی های برخی کشورهای اروپایی در جریان دور پیشین مذاکراتش با سولانا را مورد اشاره قرار داد و افزود : فکر می کنم دفعه گذشته هم آقای سولانا تلاشهایی را انجام دادند .ضمن آنکه در صحنه بین المللی طرفهای مزاحم کم نیستند و نباید تمام کاسه و کوزه را بر سر یک نفر خراب کرد .

لاریجانی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره احتمال مذاکره ایران و آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی آتی عراق تصریح کرد: هر موضوع را باید در چارچوب خود دید ، موضوع آن کنفرانس مباحث منطقه ای است و چنانچه مسائل آمریکا در چارچوب مباحث مرتبط با عراق باشد، در آن صورت موضوع فرمول خاص خود را خواهد داشت .

وی با بیان اینکه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از روند فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران آگاه هستند، افزود :آژانس از تمام اقدامات ایران در این زمینه باخبر است و برگزاری این جلسه نیز تنها با هدف اعلام این موضوع بود که ایران در حال عبور از این مرحله است .

لاریجانی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با آخرین تحولات مربوط به روابط ایران و روسیه در خصوص نیروگاه اتمی بوشهر، گفت : در صحبتهایی که من با آقای ایوانف داشتم ، طرف روسی تاکید کرد که ما نگاه سیاسی به مسئله نیروگاه نداریم و این موضوع چهارچوبی اقتصادی دارد و فکر می کنم روسیه با این نگاه مثبت در حال پیگیری موضوع باشد .

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالات چندین باره خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا ایران به سه هزار دستگاه سانتریفیوژ گاز تزریق کرده است ؟ پاسخ داد : بله این کار را کرده ایم .