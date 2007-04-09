پرواز کاروان سپاهان به امارات باز هم به تاخیر افتاد / عصبانیت شدید سپاهانی ها در فرودگاه اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، کاروان سپاهان پس از آن که صبح امروزبا خبرعدم پروازهواپیما به دوبی راس ساعت مقرر روبرو شدند به منازل خود بازگشته و مجددا ساعت 18 خود را به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان رساندند اما بازهم از سوی مسئولان فرودگاه اعلام شد، پرواز این تیم به دوبی ساعت 20 انجام می شود و شاید این پروازبه دلیل مشکلاتی انجام نشود .



این مسئله سبب نارضایتی و عصبانیت مسئولان باشگاه سپاهان و بویژه بوناچیچ سرمربی کروات تیم فوتبال سپاهان شد.



به گزارش مهر، مسئولان باشگاه سپاهان ضمن انتقاد نسبت به تاخیرهای صورت گرفته اظهار داشتند این تاخیرها در نحوه آماده سازی و برنامه های این تیم تاثیرمنفی خواهد داشت .





