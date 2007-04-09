شهید آوینی علمدار مظلومیت امام خمینی (ره) بود

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم پس از نمایش فیلم "سفر آخر" به کارگردانی مرتضی شعبانی، دکتر محمد رجبی رئیس دفتر مطالعات دینی هنر و یکی از همکاران شهید آوینی در ارتباط با شخصیت این شهید گفت: "این مراسم به یاد شهید بزرگوار حوزه هنر و قلم شکل گرفته است. ما امروز می خواهیم از عزیزی یاد کنیم که قلم و هنرش را تنها در جهت حق تعالی به کار می برد."

وی در ادامه افزود: "مرتضی آوینی از جمله شخصیت های فرهنگی بود که من به جرات می توانم بگویم شبیه وی ندیده ام. او با ذکر و فکری که داشت حیات پربرکت خود را به بهترین شکل ممکن سامان می داد و این موضوع یکی از نقاط بارز شخصیت وی به شمار می رفت."

دکتر رجبی در ادامه درباره فعالیت های سید شهیدان اهل قلم گفت: "او در کنار تهیه مجموعه روایت فتح همزمان مسئولیت تلویزیون سپاه را نیز بر عهده داشت. همچنین در زمان خود با وجود داشتن مقام ریاست دفتر مطالعات دینی هنر، سردبیری مجله فرهنگی سوره را نیز عهده دار بود. جالب اینکه در کنار تمام این وظایف همیشه در جبهه های جنگ نیز حضوری پررنگ داشت. تمام این فعالیت ها و رسیدگی به تمام این امور و برنامه ریزی های دقیق تنها توسط خود او صورت می گرفت."

وی بیان کرد: "من هنوز در حیرتم که او چگونه می توانست به طور دقیق و منظم به تمام برنامه هایی که ذکر کردم توجهی ویژه نشان دهد. من در تعجبم که او چه حیاتی را طلب می کرد و چه اتصالی بین زمین و آسمان داشت که می توانست به طور منظم با وقتی فراتر از این دنیای فانی به امور خود برسد. به همین دلیل است که من معتقدم فردی را به مانند وی ندیده ام."

پس از بخش وله اذان و نمایش فیلم "روایت راوی" به کارگردانی حسین معززی نیا، سیدصالح موسوی به ذکر خاطرات خود با این شهید پرداخت و گفت: "بعد از دوره پذیرش قطعنامه و رحلت حضرت امام خمینی (ره) دیگر دل ما دریایی نبود. دل ما مانند کویری ترک خورده بود که دیگر امکان رویشی در آن وجود نداشت. اما زمانی که سیدمرتضی آوینی برای ساخت فیلمی از آزادسازی خرمشهر به شهر ما آمد، احساس کردم وی می تواند شخمی بر دل کویری ما بزند."

وی ادامه داد: "او در فاصله ای کوتاه انقلابی در میان ما به وجود آورد. زمانی که سید به خرمشهر آمد کسی حاضر به حرف زدن درباره آن اتفاق ها نبود. ما حتی فارغ از اندیشه های امام بودیم. او به ما فهماند که اگر آنجا آمده به فرمان امام بوده است. به عقیده من او علمدار مظلومیت امام خمینی (ره) بود و شهامتی حساب شده داشت. او در همان مدت کوتاه بین ما تاثیر زیادی گذاشت."

موسوی با اشاره به تاثیرات شهید آوینی بر جوانان امروز گفت: "من تاثیر اشک های وی را در حال حاضر در جوانان می بینم. زمانی که این عزیزان به صورت کاروانی برای دیدن بقایای جنگ به مناطق جنگی می آیند، من یاد او و شهیدان دیگر دفاع مقدس می افتم و اینجاست که احساس می کنم تاثیر خون شهدای دفاع مقدس دیده می شود."

در ادامه مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت آوینی پس از نمایش وله ای از فیلم "با گردان خیبر" ساخته آن شهید، مصطفی دالایی با ذکر خاطره ای در ارتباط با گرفتن فیلم هایی از مجموعه روایت فتح که در شب فیلمبرداری شده، گفت: "ما برای اینکه بتوانیم شب های جنگ و عملیات ها را به تصویر بکشیم احتیاج به لنزهای فیلمبرداری در شب داشتیم. اما متاسفانه در آن زمان هیچ کشور خارجی برای این منظور حاضر نبود به ما لنز بفروشد. به همین دلیل با کمک ادوات جنگی عراقی ها بخشی از این برنامه ها را تصویربرداری کردیم."