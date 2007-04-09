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۲۰ فروردین ۱۳۸۶، ۱۸:۴۸

نمایشگاه خوشنویسی "لوح بصر" در سوره برپا می‌شود

تابلوی‌های خطاطی جابر علیرضایی با تکنیک خط معلی در نمایشگاه "لوح بصر" از 21 تا 29 فروردین در نگارخانه هنر موسسه آموزشی عالی سوره به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این نمایشگاه 40 اثر خوشنویسی از این هنرمند با موضوع‌های مذهبی به نمایش گذاشته خواهد شد. علاقمندان برای بازدید از این آثار می‌توانند صبح و بعدازظهر به موسسه آموزش عالی سوره در خیابان آزادی، بین خیابان‌های آذربایجان و خوش، نبش کوچه کامیاران مراجعه کنند.

برپایی مراسم روز جهانی گرافیک

مراسم گردهمایی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران 17 اردیبهشت‌ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها، این برنامه به مناسبت هفتم اردیبهشت روز جهانی گرافیک با 10 روز تاخیر برگزار می‌شود. در این نشست اعضا انجمن صنفی طراحان گرافیک مشکلات طراحان و برنامه‌های انجمن را در سال آتی بررسی می‌کنند.

کد مطلب 467996

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