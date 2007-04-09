وزیر محیط زیست پاکستان خواستار توسعه مناسبات فرهنگی و اجتماعی با ایران شد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد مختوم سیدفیصل صالح الحیاط وزیر محیط زیست پاکستان عصرامروز در دیدار با محمد جواد محمدی زاده استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به برقراری دوباره پروازها بین برخی ایالتهای پاکستان و از جمله اسلام آباد و لاهوربه مشهد افزود : در حال حاضربه دلیل برخی از مشکلات این پرواز ها قطع شده که در این زمینه باید مشکلات را حل کنیم .

وزیر محیط زیست پاکستان خواستار برگزاری مجدد نمایشگاه اختصاصی پاکستان در مشهد شد وافزود :این شهر از جایگاه ویژه ای در دنیای اسلام برخوردار است و بایداین موقعیت برای همه مسلمانان جهان فراهم شود.

محمد جواد محمدی زاده استاندار خراسان رضوی نیزدر این جلسه گفت: بیشترین روابط اقتصادی استان خراسان رضوی با ایالت بلوچستان و بالاترین سطح روابط و مناسبات فرهنگی این استان با ایالت لاهور پاکستان در جریان است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد : بر اساس مصوبه سال گذشته مسلمانان کشورهای مختلف که قصد سرمایه‌گذاری در مشهد را داشته باشند می توانند از تسهیلاتی مانند صدور سند به نام ، مالکیت و داشتن حساب برخوردار گردند.

وی اظهارداشت :در حال حاضرطرح جامع آلودگی هوا به عنوان یکی از طرحهای بسیار خوب زیست محیطی در مشهد در حال اجرامی باشد .

محمدی زاده اظهار داشت : اهمیت گاز سوز کردن و معاینه فنی خودروها، تقویت سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری از جمله راه‌اندازی مترو، اجرا و اصلاح طرح ترافیک و استقرار چند ایستگاه سنجش آلودگی هوارا در این طرح لحاظ کرد ه ایم .

شایان ذکر است وزیر محیط زیست پاکستان بعد از دیدار با استاندار خراسان رضوی، برای زیارت به بارگاه منور رضوی مشرف شد.