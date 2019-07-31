دو مصوبه جدید برای آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

شاپور محمد زاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها ۱۰۰ آموزشیار نهضت سوادآموزی داریم و باقی آموزش دهندگان این نهضت هستند، گفت: کسانی هستند که در آموزش جهاد دانشگاهی ما شرکت کرده بودند و این حضور به معنای این نیست که عنوان آموزش دهنده را به آنها اطلاق کنیم.

وی در ادامه از ابلاغ بخشنامه ای که از سال ۹۵ اعلام شده بود اما برای آموزش دهنده های نهضت سوادآموزی اجرا نشده بود، خبر داد و در توضیح بیشتر گفت: اوایل هفته با امضای آقای الهیار ترکمن معاون توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش بخشنامه ای به استان ها ارسال شد که در واقع اجرای مصوبه ای بود که سال ۹۵ باید اجرایی می شد اما برای حق التدریس ها و مربیان پیش دبستانی اجرایی شده بود و برای سوادآموزان اجرا نشده بود.

وی در توضیح بیشتر به دو قانون مختلف اشاره کرد و بیان کرد: طبق تبصره ۱۰، ماده ۱۷ تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس و آموزش دهنده های نهضت سوادآموزی، ۴ گروه هستند که آموزش و پرورش برای کمبود نیرو می تواند از آنها استفاده کند. یک گروه مربیان پیش دبستانی هستند، گروه دوم نیروهای شرکتی، گروه سوم حق التدریس ها و گروه چهارم نیز آموزش دهنده های نهضت سوادآموزی هستند.

محمد زاده بیان کرد: آموزش و پرورش برای برخی از این گروه ها اقدام کرد اما درباره گروه چهارم که آموزش دهنده های نهضت سوادآموزی بودند اقدام نشده بود. با پیگیری هایی که انجام شد آیین نامه ای تنظیم شده و با تصویب در هیات دولت و ابلاغ آن کسانی که از قبل از سال ۹۲ آموزش دهنده بودند و یک دوره در آن زمان با نهضت همکاری داشتند و حداقل دو نفر را تحت پوشش برده بودند و در ادامه مستمر با ما همکاری داشتند(سال های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ )، مشمول قانون اول می شوند و از طریق آزمون و بر حسب جنس و مدرک تحصیلی و نیاز منطقه جذب می شوند.

رئیس نهضت سوادآموزی در ادامه بیان کرد: قانونی هم که درباره نهضتی ها معطل مانده بود که بحث جذب نیروهای حق التدریس از بین آموزش دهنده های نهضت سوادآموزی بود که اخیرا با امضای الهیار ترکمن معاون توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش به استان ها ابلاغ شده است.