دولت آلمان رسیدگی به امور پناهجویان را مثبت ارزیابی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دولت آلمان با انتشار گزارشی عملکرد رسیدگی به امور پناهجویان در این کشور را مثبت ارزیابی کرد.

در گزارش منتشر شده دولت آلمان آمده است: وزارتخانه ها و نهادهایی که با امور پناهجویان در ارتباط هستند با ارائه خدمات به موقع توانستند نیازهای اولیه پناهجویان را رفع کنند.

در راستای ارائه خدمات به پناهجویانی که از شرایط موجه برخوردار بودند، به حدود ۹ هزار نفر از اعضای خانواده های آنها اجازه اقامت داده شد. در این میان برخی گزارش ها حاکی از این است که شماری از پناهجویان برای بازگشت به کشورهای خود از دولت آلمان کمک هایی را دریافت کرده اند.

دولت آلمان همچنین در گزارش خود آورده است: آلمان سعی دارد همسو با سیاست های مهاجرپذیری اروپا گام برداشته و در صورت نیاز به سایر کشورها در راستای تحقق سیاست های اروپا کمک کند.