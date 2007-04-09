توقف بولتون برابر اورتون/ آرسنال در خانه نیوکاسل به تساوی رضایت داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بولتون که روزشنبه موفق شد درخانه ویگان به یک پیروزی ارزشمند دست یافت، عصر امروز در ورزشگاه خانگی برابر اورتون به تساوی یک بریک رسید.

دیویس در دقیقه 18 برای بولتون گلزنی کرد و وائوگان در دقیقه 33 گل تساوی تیم اورتون را به ثمر رساند. در این دیدار آندرانیک تیموریان از ابتدا درترکیب اصلی تیمش به میدان رفت اما در دقیقه 2+90 جایش را به تامپسون داد.

همچنین تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه سنت جیمز پارک استادیوم مقابل میزبانش نیوکاسل به تساوی بدون گل رضایت داد.

نتایج سایر دیدارهای عصر امروزبه این شرح است :

واتفورد 4 - پورتس موث 2

آستون ویلا یک - ویگان اتلتیک یک

فولهام یک - منچسترسیتی 3

در آخرین مسابقه امشب هم دوتیم چارلتون و ریدینگ برابریکدیگرصف آرایی می کنند.

جدول رده بندی پنج تیم نخست رقابت های لیگ برتر به این ترتیب است :

منچستر یونایتد - 78 امتیاز

چلسی - 75 امتیاز

لیورپول - 60 امتیاز

آرسنال - 56 امتیاز

بولتون - 54 امتیاز