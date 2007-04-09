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۲۰ فروردین ۱۳۸۶، ۱۹:۳۸

نقاشی هنرمند چینی 9 میلیون دلار فروخته شد

نقاشی یک هنرمند چینی روز شنبه در یک حراجی در هنگ کنگ به مبلغ 9 میلیون دلار فروخته شد و رکورد بالاترین قیمت یک نقاشی چینی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تابلو نقاشی رنگ روغن با عنوان "تازیانه خود را زمین بگذار" اثر ژو بیهونگ به دوبرابر قیمت اولیه خود که توسط یک مجموعه دار به صورت تلفنی اعلام شده بود به فروش رسید. رکورد قبلی گرانترین نقاشی چینی نیز به نقاشی رنگ روغن "برده و شیر" همین نقاش اختصاص داشت که نوامبر گذشته هفت میلیون دلار فروخته شده بود.

تابلو "تازیانه خود را زمین بگذار" که سال 1939 در دوره اقامت این هنرمند چینی در سنگاپور خلق شده، تصویری از یک بازیگر زن در یک نمایش خیابانی است. تاریخ، سیاست و حماسه وجه مشخصه آثار زو بیهونگ است. شنبه‌ گذشته "تازیانه خود را زمین بگذار" برای نخستین بار پس از سال 1954 در معرض دید عموم قرار گرفت.
کد مطلب 468018

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