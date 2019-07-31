روند کسب سهمیه المپیک در سنگنوردی/ کار نمایندگان دشوار است

رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه سنگنوردی جزو رشته های مصوب برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو قرارگرفته است، در مورد روند کسب سهمیه آن توضیح داد و گفت: رقابت های سنگنوردی در المپیک توکیو در سه ماده سرطناب، بولدرینگ و سرعت برگزار می شود. بنابراین ورزشکاران پیش از حضور در رقابت های انتخابی باید با حضور در مسابقاتی که این ماده ها را شامل می شود، به حد نصاب لازم در رنکینگ جهانی دست یابند.

وی با بیان اینکه رقابت های سنگنوردی انتخابی المپیک به میزبانی تولوز فرانسه برگزار می شود، خاطرنشان کرد: ۳۰ نفر برتر رنکینگ جهانی می توانند در این میدان انتخابی حضور داشته باشند. بنابراین سنگنوردان باید در ۶ مسابقه که شامل هر سه ماده سرطناب، بولدرینگ و سرعت می شود، حضور داشته باشند تا بتوانند به حد نصاب لازم در رنکینگ جهانی دست یافته و مجوز حضور در مسابقات انتخابی را بگیرند.

رئیس فدراسیون کوهنوردی با بیان اینکه سنگنوردان ایران تاکنون در یک مسابقه سرعت و دو مسابقات بولدرینگ شرکت کرده اند، خاطرنشان کرد: آنها باید در یک مسابقه سرعت و دو مسابقه لید هم شرکت کنند تا موقعیت آنها در رنکینگ جهانی نهایی و مشخص شود.

به گفته زارعی، مسابقات جام جهانی چین (اکتبر) و اسلوونی (نوامبر) دو رویدادی هستند که در این دو ماده برگزار می شوند. وی گفت: جام جهانی اسلوونی در ماده لید و جام جهانی چین در ماده لید و سرعت برگزار می شود. سنگنوردان در این دو رویداد شرکت می کنند تا امتیاز لازم برای ورود به انتخابی المپیک را کسب کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که «نمایندگان اعزامی فدراسیون کوهنوردی به جام جهانی اسلوونی و چین کدام نفرات هستند؟»، گفت: مسابقات به صورت آزاد برگزار می شود. بنابراین محدودیتی در اعزام افراد از یک کشور نیست. علی برات زاده و الناز رکابی که هر دو سهمیه بازی های ساحلی جهان را هم کسب کرده اند متقاضی حضور در مسابقات هستند. سایر سنگنوردان هم در صورت تمایل می توانند در این رقابت ها شرکت داشته باشند.

رئیس فدراسیون کوهنوردی با یادآوری مجدد اینکه ۳۰ نفر برتر رنکینگ جهانی در مسابقات تولوز فرانسه شرکت می کنند، تصریح کرد: سنگنوردان ایران و دیگر کشورهای آسیایی که از این رقابت ها نتوانند کسب سهمیه کنند، می توانند از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به این سهمیه دست یابند. این رقابت ها سال آینده به میزبانی ژاپن برگزار می شود.

زارعی در پاسخ به این پرسش که «سنگنوردان ایران شانسی برای کسب سهمیه المپیک دارند؟» به خبرنگار مهر گفت: کسب سهمیه بسیار دشوار است. واقعا نمی توان در این زمینه قولی داد یا حسابی و کتابی داشت. با این حال اگر هم سنگنوردان ایران شانسی برای کسب سهمیه داشته باشند، در مسابقات قهرمانی آسیا است نه فرانسه.