باید از اقامه عزا به اقامه حق رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید احمدی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگی و مناسبت های مذهبی در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه در بحث سواد فضای مجازی تبلیغات اسلامی استان از تمام ظرفیت ها استفاده خواهد کرد، افزود: در خصوص تولید محتوا و شعار سال ، مبتنی بر تعالیم سید الشهداء وارد عمل خواهیم شد و این قالب را به هیئت های مذهبی ارائه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت عزاداری های محرم و صفر برای تبیین هدف از قیام امام حسین(ع) و فلسفه قیام عاشورا استفاده شود، اظهار کرد: امیدواریم در محرم امسال در احیای فرهنگ عاشورای فعالیت خوبی و پر رنگی را داشته باشیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه هدف از بعثت انبیاء اقامه مردم بوده است، گفت: اگر مردم اقامه شوند خیلی از حرکت ها و کارها به خوبی جلو می رود.

احمدی با اشاره به اینکه زنجان شهر شور و شعور حسینی است و حرکت های پرشور حسینی خوبی را در این ایام داریم، تاکید کرد: اقامه عزای سید الشهداء اگر منتهی به اقامه حق نشود نشان دهند این است که نتوانستیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم، بنابراین باید اقامه عزا کنیم تا اقامه حق را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه عزاداری هدف نیست و وسیله اسـت، ابراز کرد: هر چه عزاداری ما در بحث اشعار، مداحی ها، هیئت ها، سخنرانی ها و منبر منجر به اقامه حق شود ما توانستیم امتداد حرکت سید الشهداء را داشته باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: ظرفیت توفنده ای که انقلاب ما را محقق کرد و امام از این ظرفیت استفاده کرد و بیان کردند که این محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است و برای استفاده مطلوب از این ظرفیت دست به دست هم داده و تمام نظام های حقیقی و حقوقی ما که در بستر حرکت سید الشهدا است را به سرمنزل مقصود برسانیم.