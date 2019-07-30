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۹ مرداد ۱۳۹۸، ۳:۴۲

فرماندار دشتی:

۹۰ هکتار از اراضی شهرستان دشتی زیر کشت گلخانه قرار دارد

۹۰ هکتار از اراضی شهرستان دشتی زیر کشت گلخانه قرار دارد

دشتی- فرماندار دشتی گفت: ۹۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گلخانه ای قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری سه شنبه شب در نشست ستاد گلخانه‌ای شهرستان دشتی اظهار داشت: دشتی در حوزه گلخانه‌ای از شهرستان‌های پیشگام در سطح استان است و در حال حاضر نیز ۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت گلخانه قرار دارد.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد از این  گلخانه ها در بخش کاکی است، افزود: ۳۰ درصد گلخانه های استان در این شهرستان احداث شده است.

نادری ادامه داد:  با توجه به شرایط کنونی کشور بهترین راه برای مقابله با تحریم های دشمنان اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: اجرای طرح های گلخانه ای نقش بسزایی در صیانت از منابع آب، افزایش تولیدات و جلوگیری از هدر رفت محصولات دارد.

نادری اضافه کرد: انتظار داریم مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان با برنامه‌ریزی لازم تا پایان سال جاری سطح زیر کشت گلخانه ای در شهرستان افزایش  دهند.

وی خاطرنشان کرد:  در سال گذشته کشاورزان در برخی محصولات متضرر می شدند که  باید با اطلاع رسانی مناسب کشاورزان را به سمت کشت های گلخانه ای تشویق کنیم.

نادری گفت: هیچ کدام از دستگاه اجرایی شهرستان حق جلوگیری در اجرای طرح ها اقتصادی در شهرستان ندارد.

کد مطلب 4680878

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