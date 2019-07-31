نمایش آثار هنرمندان ۵ قاره جهان در جشنواره فیلمهای کودک و نوجوان

علیرضا تابش در حاشیه رونمایی از پوستر سی و دومین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پوستر نهایی این جشنواره بعد از ده ها اتود اولیه توسط حمیدرضا بیدقی انتخاب شد؛ در این پوستر سعی شده است از نمادهای جهانی و ایرانی- اسلامی و موتیف ها و رنگ های اصفهان و ایران استفاده شود.

وی با بیان اینکه این کودکان نمایندگان پنج قاره جهان هستند، ابراز داشت: در سی و دومین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان تنوع فیلم ها چشمگیر است و آثار هنرمندان پنج قاره به نمایش در خواهد آمد.

دبیر سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان با اشاره به طراحی پوستر سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور ادامه داد: در این پوستر هم چهره نوجوانی به نمایش درآمده که مشغول تماشای فیلم است و شعف و ذوق را از چهره او می توان دریافت.

وی با بیان اینکه بیست روز تا سی و دومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان باقی مانده است، اظهار داشت: امیدواریم با همراهی هنرمندان، مردم اصفهان، اصحاب رسانه شاهد برگزاری جشنواره شایسته ای باشیم.

دبیر سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان با بیان اینکه صنعت تصویر را باید به صورت یک زنجیره در نظر گرفت، ابراز داشت: جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان یکی از حلقه های این زنجیره است. این زنجیره حلقه های دیگری اعم از بخش های تولید، تقویت زیرساخت ها، افزایش سالن های سینمایی و رویدادهای مربوط به فیلم نامه نویسی و خلق ایده دارد که در نظر داریم با کمک شهرداری اصفهان بعد از جشنواره فیلم کودک و نوجوان در هر فصل از سال یک رویداد مهم سینمایی را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: اصفهان اگر بخواهد به قطب صنعت تصویر و صنایع خلاق در حوزه فیلم کودک و نوجوان شود نیازمند این است که به طور دایم با برگزاری و تقویت رویدادهای سینمایی و زیرساخت های سینمایی و تخصصی؛ توسعه اکران فیلم های کودکان و نوجوانان را مدنظر داشته باشد.