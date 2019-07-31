کاهش ۲۴ درصدی حوادث در انزلی/۴۳۲ عملیات امداد و نجات انجام شد

مهرداد رضاپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آتش نشانان انزلی در چهار ماهه نخست امسال ۵۳ عملیات اطفای حریق در واحدهای مسکونی، اداری و تجاری شهرستان انجام داده اند، افزود: در این مدت ۷۷ مورد اطفای حریق ضایعات نیز در سطح شهرستان انزلی انجام شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد عملیات انجام شده توسط آتش نشانان این شهرستان وقوع آتش سوزی در مراتع، فضای سبز و باغ‌های کشاورزی بوده است، گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۸۰ مورد عملیات اطفای حریق در همین زمینه انجام شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی انزلی با اشاره به تلاش آتش نشانان این شهرستان برای خدمات رسانی به مجروحان و مصدومان حوادث خودروی و موتوری، بیان کرد: ۱۳ مورد آتش سوزی، ۲۰ مورد تصادفات جاده ای و سه مورد حوادث مربوط به موتورسیکلت در چهار ماه نخست امسال به سامانه تلفنی ۱۲۵ گزارش شد که متاسفانه در این حوادث ۴۷ تن از هموطنان و همشهریان مصدوم و ۶ نفر نیز فوت کردند.

رضاپور با اشاره به اینکهدر چهار ماهه نخست امسال ۴۳۲ مورد عملیات انجام شده است، ادامه داد: بیشترین عملیات ها خرداد ماه امسال با ۱۴۰ مورد به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی انزلی در ادامه به کاهش ۲۴ درصدی آمار حوادث و عملیات امداد و نجات در شهرستان اشاره و اظهار کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی در سطح ادارات و مراکز، مدارس، آموزش‌های شهروندی در مجتمع های مسکونی و همچنین انتشار هشدارهای ایمنی در فضای مجازی و همکاری شهروندان از مهم ترین دلایل کاهش آمار حریق و حوادث در انزلی بوده است.

رضاپور با اشاره به لزوم رعایت نکات ایمنی توسط کشاورزان و شهروندان برای جلوگیری از بروز حریق در مزارع و مراتع و باغات، افزود: با توجه به افزایش دما در فصل تابستان و احتمال وقوع حریق، شهروندان باید از روشن کردن آتش در نزدیکی مزارع جدا خودداری کرده و علف های هرز را آتش نزنند.

وی با بیان اینکه بطری‌های شیشه‌ای رها شده در محیط طبیعی می توانند مانند ذره بین عمل کنند، ادامه داد: صاحبان کالاهای انباشت شده در انبارهای بزرگ از نگهبان شبانه روزی استفاده کرده و اماکن خود را به کپسول های اطفای حریق مجهز کنند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی انزلی با اشاره به اینکه این سازمان شعار «شهری ایمن با مشارکت مردم» را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: شهروندان آخرین وضعیت سیم کشی خود را بازدید کرده تا با تعویض کابل‌ها و سیم‌های فرسوده اماکن خود ضمن مدیریت صحیح مصرف برق از بروز حریق نیز جلوگیری کنند.

رضاپور با تأکید بر خودداری قایقرانان صیادی و گردشگری نسبت به انباشتن مواد سوختی در کومه‌های صیادی و ایستگاه‌های قایقرانی در فصل تابستان، تصریح کرد: فرهنگ بازگشایی مسیر ترافیک توسط رانندگان برای تسریع در کاهش زمان رسیدن خودروهای آتش نشانی به محل حادثه از جمله موارد مهمی است که پرسنل آتش نشانی به آن نیاز دارند و از شهروندان درخواست می شود با شنیدن صدای آژیر خودروهای خدمات رسان در کمترین زمان ممکن به منتهی الیه سمت راست خود تغییر مسیر داده و راه را برای خدمت رسانی آتش نشانان به هموطنان باز کنند.