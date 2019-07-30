تکذیب آتش سوزی قطار در خط ۳ متروی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبر آتش سوزی در یکی از قطارهای مترو در ایستگاه نوبنیاد محسن محمدیان مدیر ارتباطات شرکت بهره برداری مترو این خبر را تکذیب کرد و گفت: علت توقف قطار مترو در ایستگاه نوبنیاد در ساعت ۲۰:۲۰ امشب (سه شنبه ۸مردادماه ۹۸) به دلیل جرقه در کفشک قطار در ایستگاه نوبنیاد بود که باعث‌ ایجاد دود در محوطه ایستگاه شد.

وی افزود: برای ایمنی بیشتر؛ مسافران از قطار مورد نظر خارج شدند.

محمدیان تصریح کرد:هیچ گونه آتش سوزی رخ نداده است و این قطار از مدار خارج و قطار دیگری جایگزین آن شد و حرکت قطار ها به حالت عادی بازگشت.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: تردد قطارها تحت کنترل مرکزی است و موارد فنی پس از بررسی کارشناسی قابل شناسایی است.

وی خاطرنشان کرد: روزانه بیش از دو هزار اعزام انجام می شود و موارد جزئی قابلیت طرح و خبر سازی نیست.