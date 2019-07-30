کشف ۱۵۰ «حقه» از یک متهم سابقه دار در پایتخت

سرهنگ حسین عادلی رئیس کلانتری ۱۷۹ خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار کرد: در بیست و هفتمین طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت تعداد ۱۵۰ حقه (از آلات مصرف مواد مخدر) از یک فرد سابقه دار کشف شد.

وی افزود: با توجه به اینکه این فرد از متهمان سابقه دار بود با زیرنظر گرفتن آن متوجه به انبار این تعداد بالا از آلات مصرف مواد مخدر پی بردیم و به همراه این اقلام موارد دیگری از جمله مقداری مواد مخدر از او کشف شد.

رئیس کلانتری ۱۷۹ خلیج فارس گفت: هر کدام از این حقه‌ها قیمتی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان دارد که البته در برخی موارد قیمت این آلات بیشتر هم می شود.

عادلی در پایان گفت: نگهداری و خرید و فروش هرگونه آلات مصرف مواد مخدر جرم است و در برابر قانون فرقی نمی کند فردی که اقدام به خریداری و یا نگهداری این آلات می کند آیا دارای سابقه است یا خیر.