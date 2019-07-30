مدیریت دوگانه در شهر قدس به نقطه پایان رسید

محسن عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش ها و پیگیری فراوان کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر و اداره حقوقی شهرداری قدس مصوبه هیات وزیران در خصوص بهره برداری شهرک های صنعتی در مراجع قضایی باطل و تمامی اراضی به شهرداری قدس بازگردانده شد.

وی ادامه داد: مصوبه هیات وزیران ۱۰ سال قبل قسمت وسیعی از محدوده شهری قدس را از حوزه مدیریتی شهرداری قدس خارج کرده بود که عملا مشکلات عدیده ای را برای شهر ایجاد کرده بود که یکی از اهداف ما در اداره حقوقی شهرداری قدس بازگرداندن این اراضی به شهر بوده است.