مدیریت اقتصاد لیبرالی قابل اعتماد نیست/فروش نفت رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه سه‌شنبه در همایش تبیین گام دوم انقلاب اظهار کرد: افزایش قیمت اجناس و کالاهای اساسی مردم با یک حرف ساده، نشان دهنده اقتصاد لیبرال است که نمی توان به این نوع مدیریت اعتماد داشت.

حاجی بابایی با تحلیل گام اول انقلاب بیان کرد: تاریخ جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده هر چه انقلابی گری در کشور افزایش پیدا کند راحت‌تر به اهداف می‌رسیم و هرچه انقلابی گری افول کند به اهداف نمی رسیم یا دیر به آن دست پیدا می کنیم.

وی افزود: از روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید همزادی به نام لیبرال با جنبه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی همچون پیچک به دور این درخت انقلاب شروع به رشد کرد.

رئیس فراکسیون ولایی مجلس ادامه داد: پیچک اقتصاد لیبرال هر زمان قدرت پیدا می کرد نفس انقلاب را می گرفت و هر موقع توان و فرصت نداشت درخت انقلاب را از هم جدا می کرد.

حاجی بابایی تصریح کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی، لیبرال اقتصاد در گرو ارزش های اسلامی بود به طوری که هر کسی به اندازه ۱۰ غذا کار می کرد تنها یک غذا می خود و با ایثار و بخشندگی بین هم نوعان خود توزیع می کرد اما پس از انقلاب و دفاع مقدس که لیبرال اقتصاد رشد کرد، طرف یک هزار میلیارد تومان را یکجا می‌خورد و می‌گوید حق من است و وقتی می‌گوییم چرا حقوق ۶۰ میلیون تومانی می‌گیرید، می‌گویند نخبه‌ام.

وی گفت: در اقتصاد اسلامی و انقلابی استعدادها و مغزهای متفکر با وجود فرمانده لشکری بودن خود را بسیجی می دانند و می گویند لباس بسیجی باید بهتر از ما باشد اما در اقتصاد لیبرال برخی با فامیل‌بازی و آقازادگی که حتی نمی توانند آدرس منزل خود را پیدا کنند ادعای نخبه بودن دارند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انقلابی گری میلیون ها شهید همچون حججی تقدیم کرد و باعث شد پهباد آمریکایی را ساقط کنند.

حاجی بابایی با تاکید براینکه بین کشتی که در جبل‌الطارق در تنهایی گرفته شد و آن کشتی‌ که در تنگه هرمز و در بین نیروهای حفاظتی آمریکا گرفته شد، تفاوت بسیاری است، گفت: اشتباه دولت ما و کشور ما این بود که مکرر می‌گفتند کشتی انگلیسی چون از مقررات بین‌المللی تخطی کرده‌ توقیف شده، در حالی که باید گفته شود این کشتی در قبال کشتی ایرانی توقیف شده است.

وی اظهار کرد: انقلابی گری نیروهای ایرانی، سوریه، عراق و یمن را نجات داد، آمریکا را از منطقه بیرون کرد و ابهت آمریکا را شکست اما برخی اعتقاد ندارند.

رئیس فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: موشک های ایران به اندازه ای پیشرفت کرده که مدرن ترین پهباد آمریکایی را ساقط می کند.

حاجی بابایی بیان کرد: ترامپ می داند قدرت مقابله با ایران را ندارد و در برابر هر حمله ای، خسارت چهار برابری را متحمل می شود به طوری که وقتی انگلیس به ترامپ پیام داد ایران نفتکش ما را گرفته در پاسخ می گوید ما توان مقابله نداریم.

وی در ادامه به دیدار نخست وزیر ژاپن با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: نخست وزیر ژاپن به عنوان نماینده آمریکا خدمت رهبر معظم انقلاب می نشیند و تقاضای بردن پیام را دارد که معظم له فرمودند ترامپ لیاقت ندارد که به او پیام بدهیم.

رئیس فراکسیون ولایی مجلس با بیان اینکه ایران برای رسیدن به اقتدار هزاران شهید داده است، مطرح کرد: امروز کدام ایرانی نمی داند که آمریکا نمی تواند در برابر ما هیچ غلطی بکند.

حاجی بابایی در ادامه به استراتژی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: افرادی از جنس لیبرال می‌خواستند در بین مردم جا بیندازند که ما در دوراهی جنگ و صلح قرار گرفته‌ایم یا با آمریکا صلح کنیم یا آمریکا با بمب هایش ما را نابود می کند که رهبری استراتژی نه جنگ و نه صلح بلکه مقاومت را مطرح کردند.

وی اضافه کرد: پس از تبیین استراتژی مقام معظم رهبری برخی مقاومت را به مفهوم سختی تعریف کردند در حالی که مقاومت به معنی برجام بی برجام، مقاومت یعنی خوب زندگی کردن، تولید کشور را افزایش دادن و اقتصاد کشور را راه انداختن است.

رئیس فراکسیون ولایی مجلس با تاکید بر اینکه در مقاومت ترامپ نمی تواند به ایران ضربه بزند، گفت: باید به کشورهای منطقه بفهمانیم که ترامپ همچون کوه برفی است که آفتاب آن را آب می کند و اشتباه کردی با ترامپ رقصدی و ۵۰۰ میلون دلار دادی چرا که ترامپ نمی تواند از تو دفاع کند.

حاجی بابایی اظهار کرد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر دو موشک در منطقه جابه‌جا شده و درگیری ایجاد شود، امارات تمام شیشه‌هایش خورد می‌شود و تا بیست سال آینده توان بلند شدن را ندارد.

وی افزود: قدرت ایران به اندازه ای است که عمارت اعلام کرد از یمن عقب نشینی می کند و اخیرا عربستان نیز هوشیار شده و همه در منطقه آلارم می زنند که چهره هایشان را از آمریکا بر می دارند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قدرت امروز ایران بخاطر انقلابی گری است.

حاجی بابایی گفت: اعتقاد دارم با مُنکر نباید جنگید بلکه با منکَر و دزد جنگید، همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند اگر ارز ۴۲۰۰ تومان را یک عده خوردند، اهمیت آن کم است اما عمده جرم برای کسی است که چنین ارزی را داده است.

وی اظهار کرد: نمونه اقتصاد لیبرالی در ژاپن بود که در ابتدای حرکتش منجر به کشته شدن هفت میلیون نفر شد اما در اقتصاد اسلامی در برابر حتی یک گرسنه مسئولیت داریم.

رئیس فراکسیون ولایی مجلس ادامه داد: اقتصاد لیبرال علاوه بر اینکه اقتصاد را از هم می پاشاند، ظلم، دزدی و اختلاس را نیز آموزش می دهد و بعد می گوید تمام مشکلات مربوط به اسلام است.

حاجی بابایی اضافه کرد: امروز در کشور اقتصاد لیبرال خیانت می‌کند و انقلابی‌گرایان باید پاسخ بدهند به طوری که مادر شهید در مسجد و خیابان باید نسبت به اقدامات لیبرال ها به مردم پاسخ گو باشد.

وی گفت: ما از انقلاب و شهدا دفاع می کنیم اما از دزد دفاع نمی کنیم و نسبت به دولت و مجلس نیز نقد داریم.

رئیس فراکسیون ولایی مجلس با تاکید بر اینکه اگر مجلس ما در راس امور بود بسیاری از مشکلات را امروز نداشتیم، اظهار کرد: بعضا دولت در راس امور قرار می گیرد در حالی که بر اساس قانون مجلس در راس امور قرار دارد.

حاجی بابایی تصریح کرد: اگر هر زمان برای انجام هر کاری همچون عملیات والفجر یک عمل کنیم دیگر مشکلات موجود را نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: در بسیاری از استان ها به دلیل اختلافات و ندانم کاری ها، پیروزی های ۱۰۰ درصدی به شکست تبدیل شده است.

رئیس فراکسیون ولایی مجلس بیان کرد: انقلاب ما سفید و همچون آیینه است و هر روز با رهنمودهای مقام معظم رهبری به سرعت پیشرفت می کند اما بر روی این آیینه سفید لکه‌های سیاهی وجود دارد که باید پاک شوند.

حاجی بابایی با بیان اینکه هزاران هزار مسئول جهادی در کشور حضور دارند و درحال خدمت هستند، گفت: مردم مسئولانی می خواهند که در طول ۴۰ سال حتی یک بار هم رانت نخورده باشند و در کنار آن ها باشند.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کنونی کشور در شان ملت ایران نیست، بیان کرد: مردم می خواهند از وضعیت کنونی و مشکلات سنگین اقتصادی نجات پیدا کنند و روزی نجات پیدا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا در سرازیری قرار دارد، اعلام کرد: فروش نفت هر روز افزایش پیدا می کند و آمریکا هیچ غلطی نمی کند.

رئیس فراکسیون ولایی مجلس گفت: مجلس زحمات زیادی کشیده است اما زحمات آن مقبول نیست.

حاجی بابایی تاکید کرد: ایران یک دولت کارآمد و سلامت و یک مجلس مقبول برای آینده می خواهد.

وی اظهار کرد: دست هر مسئولی که سلامت باشد و هر چند سلیقه اش متفاوت باشد می بوسیم اما با رانت خوار و کسی که از مسیر انقلاب جدا شود و اشرافی گر باشد مخالف هستیم.