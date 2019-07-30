به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور کارکنان اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان و به‌ مناسبت چهلمین سال برپایی نماز جمعه از زحمات و خدمات آیت‌الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد تجلیل شد.

آیین تجلیل از آیت‌الله سیداحمد میرعمادی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد روز سه‌شنبه در اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان برگزار شد.

رضا زینی‌وند مقدم مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در این مراسم با تقدیر و تشکر از زحمات همه‌جانبه آیت‌الله میرعمادی، اظهار کرد: تعامل سازنده و مثبتی بین ستاد نماز جمعه و آموزش و پرورش استان لرستان وجود دارد.

وی با ذکر این مطلب که طی یک برنامه‌ریزی چند ساله هر هفته دانش آموزان یکی‌ از مدارس استان در نماز جمعه حضور می‌یابند، ادامه داد: تا کنون دانش آموزان ۱۴۴ مدرسه در نماز جمعه شهرستان خرم‌آباد شرکت کرده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان برگزاری مسابقه بزرگ مکبری را از دیگر فعالیت‌های مشترک آموزش و پرورش و ستاد نماز جمعه برشمرد و خاطرنشان کرد: در این طرح نفرات برتر مسابقه مکبری برای انجام مکبری نمازجمعه شهرستان خرم‌آباد حاضر می‌شوند که این برنامه در سطح کشور برای اولین بار در استان لرستان انجام شد.

بر اساس این گزارش، این مراسم با تفسیر قرآن کریم از سوی نماینده ولی فقیه در استان لرستان به پایان رسید.