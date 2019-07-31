به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فایز السراج» رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد که درگیریهای طرابلس با شکست ارتش ملی لیبی به رهبری «خلیفه حفتر» به پایان خواهد رسید.

وی افزود: در سایه پیشروی های نیروهای ما نشانه های پایان جنگ آشکار شده است و جنگ با نابودی متجاوزان پایان خواهد یافت و لیبیایی ها به روند حل و فصل سیاسی که دشمن در صدد شکست آن بود برخواهند گشت.

السراج اظهار داشت که طرحی را برای خروج از بحران و رسیدن به ثبات سیاسی به مردم لیبی در تمام مناطق ارائه کرده است.

رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی از عدم وجود میانجیگری برای پایان جنگ در طرابلس خبر داد و گفت: ما به کسی تجاوز نکرده ایم و درخواست پایان جنگ باید با نیروی متجاوز در میان گذاشته شود، زیرا ما از حق مشروع و حاکمیتی خود مبنی بر دفاع از شهروندان استفاده می کنیم.