به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در «اولین نشست هم‌اندیشی و آشنایی با راهبردها، رویکردها، اولویت‌ها و سیاست‌های دانشگاه آزاد اسلامی» گفت: یکی از اهداف دانشگاه، تغییر رفتار و رفتارسازی است. این تغییر رفتار از یک پروسه جریان‌سازی، گفتمان‌سازی، شبکه‌سازی، نمادسازی و نهادسازی تشکیل شده و یکباره صورت نخواهد گرفت.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در بسیاری از موارد، ایجاد نهاد و نهادسازی به حجاب عمل تبدیل می‌شود، گفت: در بسیاری از اوقات با ایجاد سازمان، خود سازمان تبدیل به حجاب خود خواهد شد. این در حالی است که نهادسازی هدف نهایی ما نبود، بلکه هدف و رسالت اصلی ما ایجاد عمل صالح و سعادت است. در واقع رفتارسازی باید انجام شود اما معمولاً اتفاقی که می‌افتد، این است که در مرحله نهادسازی دچار حجاب می‌شویم.

طهرانچی با تأکید بر اینکه نهادسازی و سازمان‌سازی در ادامه حرکت مدیریت فرهنگی علم و دانش است، اظهار داشت: بر این اساس، سازمان و نهاد نباید هدف خود را گم کند. هدف اداره کردن صرف سازمان نیست. در واقع تأکید من به رؤسای واحدها این است که سازمان نباید حجاب شما باشد.

واژه آموزش عالی صحیح نیست

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه شعار، عمل و جوش و خروش­ دانشگاه آزاد اسلامی بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری معمار و تثبیت‌کننده انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: ایشان صریحاً جهت حرکت دانشگاه را ترسیم کرده‌اند. براساس فرموده مقام معظم رهبری؛ نقش ما تربیت قوه عاقله کشور است، لذا باید عقلی حاکم شود تا بتواند تربیت قوه عاقله را برعهده بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در ایران این است که در دانشگاه از بکار بردن لغت تربیت و پرورش ابا داریم. این در حالی است که در غرب واژه آموزش و پرورش به کار برده می‌شود اما در ایران آموزش عالی. این موضوع درست نیست، چرا که ما در واقع تربیت نیروی انسانی داریم نه آموزش نیروی انسانی.

طهرانچی با اشاره به اینکه تربیت دارای ابعاد مختلفی است، گفت: در درون نظام آموزشی ما، تربیت نیز وجود دارد و باید به آن توجه جدی شود. ما تاکنون در دانشگاه‌ها فقط نظام آموزشی منزوی از نظام تربیتی داشته‌ایم که باید اصلاح شود و در دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال حل این مسئله هستیم.

دانشگاه نباید فرهنگ خراب‌کن باشد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر لزوم توجه به فرهنگ و تربیت در دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: دانشگاه نباید فرهنگ خراب‌کن باشد. یکی از مصادیق این موضوع ایجاد تجرد در دختران و پسران جوان جامعه است. به این صورت که دانشگاه‌ها با در اختیار قرار دادن خوابگاه‌های مجردی، از 18 سالگی تا 30 سالگی این روند را به یک روند عادی در نظام تربیتی تبدیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه در متن دانشگاه، دانش و فرهنگ قوام‌یافته وجود دارد، گفت: زمانی که دانشگاه آزاد اسلامی تحول خود را شروع کرد، رسانه‌های بیگانه تأکید کردند که نباید این دانشگاه را دست کم گرفت چرا که نظام به این نتیجه رسیده که تربیت جوانان را از ریل غرب خارج کند. این موضوع اهمیت کار فرهنگی در دانشگاه‌ها را دوچندان می‌کند.

لزوم تربیت فردی و اجتماعی و آموزش فناوری و مهارت در واحد های دانشگاه

طهرانچی با تأکید بر اینکه در دانشگاه فقط دانش تخصصی نباید آموزش داده شود، اظهار داشت: دانش تخصصی تنها بخشی از فعالیت دانشگاه است. علاوه بر آن، تربیت فردی و اجتماعی و آموزش فناوری و مهارت باید به دانشجو آموزش داده شود، اما این موضوع تاکنون مورد غفلت واقع شده و ما در دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال آموزش همه این ابعاد در واحدها هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه رؤسای واحدها مدیران برنامه‌ریزی هستند، خاطرنشان کرد: این مسئولان باید بتوانند مأموریت، چشم‌انداز و اهداف دانشگاه را با شهرهای خود همسو کرده و پیوند بزنند. رؤسای واحدهای دانشگاهی باید از جزئیات فرهنگی شهر نظیر میزان درآمد، تناسب اشتغال، برنامه توسعه شهر و استان و... آگاهی کامل داشته باشند چرا که ما به دنبال پیشبرد اقتصاد شهری در تعامل با اهداف دانشگاه هستیم.

وی با اشاره به برگزاری جلسات بررسی و تصویب بودجه در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: در این جلسات چندساعته، بودجه هر واحد با ریز جزئیات بررسی می شود تا مسیر حرکت دانشگاه مشخص و روشن باشد. در این جلسات به جزئیات مسائل شهرها نیز پرداخته می‌شود.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه در این دانشگاه سیاست جدید خلق نمی‌کنیم، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سال 1393 سیاست کلی نظام را ابلاغ کرده‌اند و ما نیز از این سیاست پیروی می‌کنیم. در یکی از بندهای این سیاست‌ها تأکید شده که «جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر تحول و ارتقای علوم انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و باانگیزه، صورت گیرد.» این موضوع باید در دستورکار و اولویت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی باشد.

شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب باید مورد توجه رؤسای واحدها قرار گیرد

وی افزود: شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی از جمله موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه رؤسای واحدهای دانشگاهی قرار گیرد. همچنین بهینه‌سازی عملکرد ساختار نظام آموزشی، تقویت عزم ملی و سایر ابعاد سیاست های مورد تأکید مقام معظم رهبری باید در دانشگاه‌ها اجرا شود.

طهرانچی ادامه داد: مدیریت جهادی، نگاهی نیز به شهدای هسته‌ای دارد و نشان می‌دهد که مدیریت باید در این کشور به صورت جهادی انجام شود و همه باید به آن توجه داشته باشند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سیر علم در دنیا، گفت: انفجار هسته‌ای هیروشیما در زمان خود یک نقطه عطف محسوب می‌شد و پس از آن در سال 1975، شوروی با پرتاب نخستین ماهواره فضایی جهان « اسپوتنیک» به فضا و آغاز جنگ سرد، نقطه عطف دیگری را رقم زد. امروز می توان گفت نقطه عطف مهم در دنیا ساقط کردن پهپاد امریکایی توسط ایران است که توانست قدرت علم و فناوری خود را به رخ آمریکا بکشاند.

وی با بیان اینکه ما در دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال انطباق سیستم با انتظارات رسمی نظام جمهوری اسلامی هستیم، اظهار داشت: در این زمینه تحول و ارتقای علوم انسانی که جزو تأکیدات در سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری است نیز مورد توجه ماست که باید در دستور کار قرار گیرد و علوم انسانی باید از منزلت ویژه‌ای برخوردار شود.