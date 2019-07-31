وضعیت نابسامان نیروی انسانی آموزش و پرورش نیازمند مدیریت است

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجلس منتظر گزینه‌ پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت آموزش و پرورش است، اظهار کرد: باتوجه به نزدیک بودن مهرماه، ضرورت انتخاب وزیر آموزش و پرورش دوچندان می شود تا وضعیت نابسامان نیروی انسانی آموزش و پرورش سازماندهی شود.

حاجی بابایی افزود: کمبودهای شدیدی در بخش نیروی انسانی آموزش و پرورش وجود دارد که امیدواریم با معرفی کاندیدا، قدم های مثبتی در مسیر ساماندهی آموزش و پرورش برداریم.

وی همچنین در رابطه به افزایش حقوق دانشجویان معلم بیان کرد: در این راستا دیوان محاسبات نامه افزایش حقوق را به آموزش و پرورش ارسال و از اول فروردین ماه امسال حقوق یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان قابل پرداخت بوده که وزارتخانه در حال پیگیری برای اجرای این ابلاغ است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق های زیر پنج میلیون تومان گفت: ماهیت اجرای افزایش حقوق خوب بوده اما این میزان کافی نیست چرا که در قانون بیش از این تعریف شده است.

حاجی بابایی با بیان اینکه در بحث افزایش حقوق همسان سازی به خوبی اعمال نشده است، اظهار کرد: متاسفانه برخی حقوق ها خارج از قانون افزایش پیدا کرده اند که نیاز به بررسی دارد.