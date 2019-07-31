احداث ۱۱۰۰ واحد مسکونی ارزان قیمت در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در جلسه بررسی چگونگی احداث هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در استان گیلان با بیان اینکه موضوع تامین مسکن اقشار متوسط و محروم جامعه باید مورد توجه و حمایت بیشتری قرار گیرد، گفت: در راستای اقدام مشترک میان دولت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در استان گیلان ساخته می شود.

وی افزود: این تعداد علاوه بر حدود سه هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده اداره کل راه و شهرسازی در قالب طرح مشارکت سرمایه گذاران است.

سرپرست استانداری گیلان در ادامه بر ضرورت همکاری برای تامین مسکن متقاضیان به ویژه برای متاهلین با درآمد کم و متوسط که فرم جیم آنها سبز می باشد تاکیدکرد.

زارع از اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان خواست تا نسبت به تامین زمین برای احداث ۵۰۰ واحد مسکونی برای اجرای این طرح اقدام کنند زیرا زمین ۶۰۰ واحد توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تامین شده است.