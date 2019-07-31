به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم کشتی آزاد جوانان روزهای ۱۲ تا ۱۸ مردادماه در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود.
بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته (مازندران)
۶۱ کیلوگرم: مهدی شیرازی (تهران)
۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی (تهران) امیرمحمد یزدانی (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)
۷۹ کیلوگرم: عبداله شیخ اعظمی (مازندران) سجاد غلامی (البرز)
۸۶ کیلوگرم: سجاد حبیبی (تهران)
۹۲ کیلوگرم: علیرضا عبداللهی (تهران)
۹۷ کیلوگرم: عباس فروتن (مازندران)
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)
سرمربی: محمد طلایی
مربیان: احسان لشگری- اصغر بذری- مهدی برائتی- علی شکری پور- محمد رضایی
ماساژور: سجاد امیری
سرپرست: اسماعیل پلویی
رقابت های کشتی آزاد جوانان جهان روزهای ۲۱ تا ۲۳ مردادماه در شهر تالین استونی برگزار می شود.
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