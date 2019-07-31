نماینده سازمان ملل در عراق درباره تنش‌ در تنگه هرمز هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جنین هنیس-پلاسچارت» نماینده ویژه دبیرکل و رئیس هیأت یاری رسانی سازمان ملل به عراق می‎گوید تنش‌ها در خلیج فارس نه‌ تنها بر عراق بلکه بر تمامی منطقه خاورمیانه تاثیر منفی دارد.

وی در این باره افزود: آنچه در تنگه هرمز درحال روی دادن است، در صورتی که اوضاع از کنترل خارج شود؛ همه منطقه به‌ویژه عراق را متاثر می‌کند.

نماینده سازمان ملل ادامه داد: این مسئله رویکردی عملگرایانه و واقع بینانه را می‎طلبد چرا که تاثیر تشدید احتمالی تنش‌های آمریکا- ایران می‌تواند به تضعیف پیشرفتی که عراق طی سال‌های بعد از جنگ به آن نائل شده، منجر شود.

وی همچنین تاکید کرد از هرگونه پیشنهاد در راستای بهبود ثبات و امنیت منطقه استقبال می‎شود.