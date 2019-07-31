عقب نشینی دو نماینده از اظهار نظر در مورد ضرورت مذاکره با امریکا

خبرگزاری مهر، گروه سیاست-محمد قادری؛ مذاکره با آمریکا به دلایلی که بارها از سوی مسئولین عالی کشور مطرح شده است خط قرمز بوده و به عنوان سیاست رسمی نظام باید از سوی مجموعه قوا و صاحب منصبان حکومتی مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیرد.

دونماینده محترم مجلس شورای اسلامی در ایامی که امریکایی ها از مجموعه ابزار سیاسی و رسانه ای خود برای پیشبرد راهبرد جنگ- مذاکره با هدف به زانو درآوردن ایران، ضربه به تاب آوری اجتماعی و به زانو در آوردن ایران بهره می بردند، اظهاراتی را بیان داشتند که در سطح محافل سیاسی و رسانه ای داخلی و خارجی به حمایت آنها از سیاست مذاکره با آمریکا تعبیر شد.

به صورت طبیعی وظایف و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی از نظر ارزش، تاثیرگذاری و نفوذ دارای ویژگی‌های متفاوتی نسبت به سایر تصمیمات و اقدامات است، چرا که در غیر این صورت نیازی به تشکیل این نهاد با ترکیب و ماموریت منحصر به فرد نبود و موضوعات امنیت ملی نیز مشابه سایر مسائل کشور در سازوکارهای بوروکراتیک جاری مورد بحث و بررسی و اقدام قرار می گرفت.

دو نماینده محترمی که روز گذشته برای رسیدگی به شکایت شورای عالی امنیت ملی در جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان حاضر شدند، رسما اعلام کردند که اظهاراتشان ناظر بر ضرورت مذاکره نبوده و برداشت ایجاد شده از سخنان خود را رد کردند.

در صورتی که هر یک از نمایندگان محترمی که دیروز بر مخالفت خود بر مذاکره با امریکا تاکید کردند، همین موارد را بلافاصله پس از مشخص شدن برداشت‌های غلط از اظهاراتشان مطرح می‌کردند و فضاسازی‌های ایجاد شده را اصلاح می کردند اساسا نه شکایتی مطرح می شد و نه بستری برای خودنمایی برخی تریبون داران که به هر بهانه بدنبال عشوه گری در فضای سیاسی و رسانه ای کشور هستند فراهم می شد و نه زمینه ای برای رسانه های معاند برای بازنشر برخی عبارات سخیف در خصوص وجود اختناق! در ایران مهیا می شد.