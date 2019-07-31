به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان کردستان، حضرت آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی در دیدار اساتید دانشگاه و صاحب نظران در حوزه گردشگری اظهار داشت: یکی از ظرفیتهای استان که از پتانسیل های فراوانی برخوردار می باشد ظرفیت گردشگری است.

وی گفت: با توجه به موقعیت مرزی بودن کردستان، و دارا بودن مجموعه ای از جاذبه های گردشگری، این استان می تواند یکی از قطب های بالقوه توریسمی برای توزیع ثروت باشد. که بر حسب جذب گردشگری موجود باعث اثر بخشی فرهنگی بیشتر برای گردشگران خارجی باشد.

نماینده ولی فقیه با بیان راهکارها و پیشنهادات توسعه گردشگری در استان کردستان اظهار داشت: تجزیه و تحلیل وضعیت موجود کردستان به لحاظ اقتصادی و گردشگری راهکارهایی را برای توسعه صنعت گردشگری روشن می‌سازد که توجه به اماکن مذهبی و تاریخی استان برای جذب گردشگران یکی از این راهها است.

وی طرح ایجاد فضای های جاذبه ای را یکی از زمینه های جذب گردشگری دانست و گفت: ساماندهی و آماده سازی زیرساخت های گردشگری با ایجاد طرحها و فضاهایی مناسب درداخل شهر ها و حومه ، می تواند باعث جذب بیشتر گردشگر و ایجاد اشتغال برای جوانان این استان باشد.

آیت الله حسینی شاهرودی اذعان داشت: اقدام اساسی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کردستان صورت نگرفته است که با بهره گیری از پتانسیل گردشگری کردستان و معرفی آنها به استانها و کشورهای همجوارمی تواند باعث ارز آوری و ارتباط بیشتری گردد.

نماینده ولی فقیه در پایان گفت: ‌گردشگری یکی از مزیت‌های اصلی در راستای توسعه استان کردستان محسوب می‌شود، که نیازمند همت و تلاش مسئولین برای توسعه و رونق اقتصادی دراین زمینه می باشد.