به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی سه شنبه شب در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان بیان داشت: آمار اشتغال و نرخ بیکاری استان هرمزگان در فصل بهار سال جاری باید به دقت تحلیل شوند و با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه های استان هرمزگان به محوریت دانشگاه هرمزگان یک کارگروه را با حضور افراد متخصص در این خصوص تشکیل دهید.

وی عنوان کرد: با همکاری شرکت شهرک‌های کشاورزی ایجاد زیرساخت ها در ۲۰ هزار هکتار از اراضی مستعد پرورش میگو در هرمزگان در دستور کار قرار گرفته شده است و به همراه آن آموزش و ساماندهی متقاضیان بومی در قالب تعاونی‌ها جهت مشارکت در طرح های پرورش میگو انجام خواهد شد.

استاندار هرمزگان بیان داشت: از سرمایه گذاران عمده در جهت فعالیت در پروژه های پرورش میگو در هرمزگان استفاده خواهد شد و وظیفه تمام دستگاه‌های اجرایی تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاران است.

همتی گفت: تمامی مراحل واگذاری اراضی پرورش میگو در هرمزگان به به صورت هدفمند برنامه‌ریزی شده است و محور ما استفاده از نیروها و متقاضیان بومی است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی در توان دولت نیست که هزینه‌های سنگین را بر عهده بگیرد، ابراز داشت: آماده‌سازی ۲۰ هزار هکتار اراضی پرورش میگو در هرمزگان به بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که برای این کار باید سرمایه گذاری بخش خصوصی را برای تحقق آن و ایجاد اشتغال در استان جذب کنیم.

وی تأکید کرد: تمام دستگاه‌ها و مدیران باید به دنبال استفاده از روش های ابتکاری جهت جذب سرمایه‌گذار برای رونق اقتصادی باشند و حمایت از سرمایه‌گذار را در دستور کار خود قرار دهند.

استاندار هرمزگان گفت: لازمه جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیل فرآیندها و کاهش زمان صدور مجوزها می‌باشد که دستگاه‌های اجرایی باید در این راستا تلاش کنند.