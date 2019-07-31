به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در خصوص زمان و مکان آزمون مصاحبه کارشناسی ارشد رشته‌های مطالعات جهان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع می‌رساند آزمون مصاحبه از معرفی شدگان سازمان سنجش آموزش کشور در مجموعه رشته‌های مطالعات جهان، در دو بخش کتبی و شفاهی و به زبان اصلی هر رشته (رشته مطالعات ژاپن به زبان ژاپنی یا انگلیسی) در روز دوشنبه، ۱۳۹۸/۵/۱۴ در دانشکده مطالعات جهان واقع در انتهای خیابان کارگر شمالی، بین خیابان ۱۵ و۱۶، ورودی پردیس شمالی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ضمناً داوطلبان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی آزمون مصاحبه به سایت دانشکده مطالعات جهان به آدرس http://fws.ut.ac.ir مراجعه نمایند.