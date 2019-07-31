نرم افزاری که خنده های مصنوعی را شناسایی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در آینده نزدیک افراد به سختی می توانند رایانه ها را گول بزنند و وانمود کنند خوشحال هستند. در همین راستا محققان دانشگاه بردفورد انگلیس نرم افزاری ابداع کرده اند که می تواند خنده های مصنوعی را شناسایی کند.

محققان به رهبری «حسن یوگیل» در این پژوهش از دو مخزن اطلاعاتی استفاده کردند که در یکی از آنها ویدئوهایی از افراد در حال خنده واقعی و در دیگری کلیپ هایی از افراد با خنده های مصنوعی وجود داشت.

در مرحله بعد از الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده شد تا صورت افراد در این ویدئوها علامت گذاری شود. به این ترتیب الگوریتم مشخص کرد بخش های مختلف صورت از جمله دهان، گونه ها و چشمان هنگام لبخند تا چه حد تغییر می کنند. هرچند تمایزهایی بین دو گروه وجود داشت اما مهمترین آنها مربوط به چشمان بود. افرادی که به طور واقعی می خندیدند ماهیچه های دور چشمان خود را ۱۰ درصد بیشتر از افرادی حرکت می دادند که لبخندشان مصنوعی بود.

این نرم افزار پس از آموزش توانست ویدئوهای افراد در حال خنده را ارزیابی کند وبه طور دقیق واقعی بودن لبخند فرد را تشخیص دهد. کارشناسان امیدوارند به تدریج از این فناوری در سیستم های امنیتی بیومتریک و مطالعات روانشناسی استفاده کنند.

این تحقیق در ژورنالAdvanced Engineering Informatics منتشر شده است.