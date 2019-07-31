ارائه مقالات کاربردی دغدغه اصلی همایش شهر پایدار بود

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل جمال پور قبل از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش ملی شهر پایدار و گام دوم انقلاب اظهار داشت: یکی از وظایف سنگین همایش های علمی بر عهده کمیته های علمی بوده و سنگینی یک همایش علمی آن هم در قالب علمی و تخصصی بر دوش محققان و پژوهشگران است که برای این همایش نمایندگان دانشگاه های مختلف برای تشکیل کمیته علمی فراخوانده شدند.

وی ادامه داد: ۲۰ جلسه رسمی و ۴۰ جلسه غیررسمی توسط این کمیته تشکیل شده و طی آن اعضا اقدام به تهیه عناوین و محورهای همایش کرده و تنها برای طراحی عناوین پوستر همایش، پنج جلسه صرف شده است.

جمال پور با اشاره به اینکه تمامی عناوین کلی و جزئی همایش برگرفته شده از متن بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری است، گفت: استقبال از این همایش با وجود فصل تعطیلی مراکز علمی دور از حد انتظار بوده و بیش از ۴۰۰ نفر از دانشگاه های سراسر کشور از این همایش استقبال علمی داشته اند.

دبیر علمی همایش شهر پایدار و گام دوم انقلاب ادامه داد: نزدیک به دو هزار نفر از محققان حوزوی و دانشگاهی به واسطه همایش درگیر با بیانیه گام دوم و موضوعی با عنوان مدیریت شهری شده اند که این درگیر کردن علمی و ذهنی این تعداد محقق به اندازه برگزاری خود همایش توفیقاتی داشته است.

وی افزود: تمامی دغدغه شورای سیاست گذاری همایش، ارائه مقالات کاربردی برای حل مشکلات شهری بوده است.

جمال پور با اشاره ای به تعداد مقالات ارائه شده و چاپ کتاب مقالات همایش گفت: ۵۲ مقاله در قالب یک کتاب چاپ شده که ۱۲ مقاله ارائه و دو مقاله نیز در قالب دو پنل در دانشگاه تبریز ارائه خواهد شد.