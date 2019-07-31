جانسون امروز به ایرلند شمالی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ان تی وی آلمان، دفتر نخست وزیری انگلیس با اعلام خبر سفر «بوریس جانسون» به ایرلند شمالی خاطرنشان کرد: جانسون در ادامه رایزنی های خود درباره برگزیت امروز راهی ایرلند شمالی می شود.

منطقه مرزی ایرلند شمالی با توجه به موضوع برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا محور اصلی گفتگوهای جانسون در این سفر خواهد بود.

گفتنی است ایرلند شمالی، ولز و اسکاتلند نیز باید با اجرایی شدن برگزیت از اتحادیه اروپا خرج شوند که به یکی از مباحث برانگیز و پرچالش در انگلیس تبدیل شده است.

جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپا بوده و پس از برگزیت، مرز بین این کشور و ایرلند شمالی به یک مرز خارجی اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود. انگلیس و جمهوری ایرلند می‌خواهند این مرز را پس از برگزیت هم به همین شکل نگه دارند که با اختلاف نظرهایی روبرو است.