پرواز هواپیمای بی سرنشین خورشیدی در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، هواپیمای خورشیدی بی سرنشینMOZI ۲ نخستین پرواز عملیاتی خود را با موفقیت انجام داد. این هواپیما در چین و توسط شرکت OXAI Aircraft ساخته شده است.

نخستین پرواز عملیاتی هواپیمای خورشید در ایالت ژجیانگ در شرق چین انجام شده است. این هواپیما پس از ۲ سال تحقیق و توسعه تکمیل شده است.

MOZI ۲ با طول بال ۱۵ متر فقط با انرژی خورشیدی کار می کند و می تواند در ارتفاع ۸ هزار متری پرواز کند. همچنین هواپیمای خورشیدی چینی می تواند پس از ۸ ساعت شارژ زیر نور آفتاب، در شب ۱۲ ساعت با سرعت کم پرواز کند.

قرار است از این هواپیما در عملیات های نجات هنگام بروز فجایع طبیعی، شناسایی و همچنین مقاصد مخابراتی استفاده شود. همچنین مدیرعامل این شرکت اعلام کرده با تهیه کنندگان اینترنت۵Gهمکاری می کند تا کاربردهایMOZI ۲ را گسترده تر کند.