معاون وزیر ورزش به قزوین سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان برای افتتاح سالن تیراندازی ۶ خط فردا صبح به شهر محمدیه می رود.

در ادامه سفر یک روزه، داورزنی به دیدار زاهدی استاندار قزوین می رود، بدرقه تجهیزات ۲۵ خانه ورزش روستایی و حضور در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی از دیگر برنامه سفر معاون وزیر ورزش به استان قزوین است.

تکواندو کاران استان در رقابت های جهانی به روی شیاپچانگ می روند

محمدمهدی‌طاهرخانی، پرنیا سلمانی و مبینا بخشی‌نژاد در ترکیب تیم ملی نونهالان به منظور حضور در رقابت‌های جهانی راهی ازبکستان می‌شوند.

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی نونهالان جهان ۲۰۱۹، از ۱۶ مردادماه به مدت ۴ روز و به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود.

مربی قزوینی در اردوی تیم ملی کشتی

برای حضور در رقابت‌های جهانی، احسان لشگری مربی قزوینی به اردوی تیم کشتی آزاد جوانان دعوت شد.

این اردو طی روزهای ۱۲ تا ۱۸ مردادماه در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود.

رقابت های کشتی آزاد جوانان جهان روزهای ۲۱ تا ۲۳ مردادماه در شهر تالین استونی برگزار می شود.

جشنواره فرهنگی ورزشی ویژه بانوان شاغل

به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) وبانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا، فردا جشنواره فرهنگی ورزشی ویژه بانوان شاغل ادارات دولتی شهرستان قزوین در بوستان بانوان شهر قزوین برگزار می شود.