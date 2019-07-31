به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی صبح چهارشنبه در نشست با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: بسیج طی دوران انقلاب اسلامی عملکرد درخشانی داشته است و در صحنه‌های مختلف دارای حضوری گسترده و تاثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به ورود انقلاب اسلامی به دهه پنجم عمر خود، اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در آغاز دهه پنجم انقلاب بیانیه گام دوم را صادر کردند که همه باید به وظیفه و مسئولیت خود عمل کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین به برنامه عملیاتی بسیج برای گام دوم انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: اهداف و راهبردهای بسیج بر اساس منویات مقام معظم رهبری تدوین شده است.

وی از اعتلای پایگاه‌های مقاومت محلات با نگاه مسجد محوری به بسیج و استفاده از روحانیت و مسائل تربیتی خبر داد و بیان کرد: از برنامه‌های مهم بسیج افزایش آمادگی دفاعی بسیج، تقویت بسیج دانش‌آموزی، دانشجویی، طلاب، اقشار، راهیان نور، شجره طیبه صالحین است.

سردار سلیمانی با اشاره به برنامه بسیج برای رسیدگی به محرومان، رفع مشکلات مردم در حوادث و بلایای طبیعی افزود: توسعه اشتغال از برنامه‌های مهم بسیج است و بسته‌های اشتغال برای اجرا طی سه سال تدوین شده است.

وی از بازسازی ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحدمسکونی در مناطق سیل‌زده کشور خبر داد و اضافه کرد: بخش اعظم این واحدها در سه استان خوزستان، لرستان و گلستان قرار دارد که واحدهای تعمیراتی تا شهریورماه آماده تحویل است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین از تکمیل و تحویل برخی از واحدهای احداثی در مناطق سیل‌زده نیز تا آذر ماه خبر داد و گفت: این طرح‌ها با کیفیت بسیار مطلوب در حال ساخت است.

وی با اشاره به اینکه طی دوران انقلاب اسلامی تاکنون ۴۰ هزار پروژه محرومیت‌زدایی در کشور اجرا شده است، افزود: سال گذشته چهار هزار و ۵۰۰ پروژه محرومیت‌زدایی در کشور افتتاح شد و دهه فجر امسال نیز چهار هزار و ۵۰۰ پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.