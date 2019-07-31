به گزارش خبرگزاری مهر، نشست جدید سلسلهبرنامههای «چهارشنبههای تهران» امروز چهارشنبه ۹ مرداد با موضوع «سازمان انتقال خون» در مجموعه باغ کتاب تهران برگزار میشود.
این نشستها هفته با محوریت موضوعات شهری و فرهنگی تهران در باغ کتاب برگزار میشوند و به مطالعه مقالات و نوشتههای پژوهشگران درباره موضوعات هر هفته اختصاص دارند.
موضوع اینهفته «چهارشنبههای تهران»، «سازمان انتقال خون» است و برنامههای نشست شامل ارائه مقالاتی شامل «فیلم دایره مینا: صدای یک نیاز در دهه پنجاه» از امیر پوریا، «درباره دکتر فریدون اعلا (بنیانگذار سازمان انتقال خون» نوشته احمد قویدل، «روایتخوانی از یک روز خونگیری» به قلم مژده الفت، «تاریخچه ساختمان انتقال خون در خیابان وصال» از محمد طلوعی و «از زالودرمانی تا اهدای خون» نوشته امید رضایی است.
این برنامه عصر امروز چهارشنبه ۹ مرداد از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰ در راهروی سروستان باغ کتاب تهران واقع در میدان ونک، بزرگراه حقانی، مسیر غرب به شرق، بعد از تقاطع بزرگراه شهید مدرس، خروجی کتابخانه ملی، باغ کتاب تهران، ورودی ۱ برگزار میشود.
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