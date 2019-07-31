بازگشت ۶۵ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید در شهرکهای صنعتی قزوین

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون ۶۵ واحد تولیدی و صنعتی راکد و تعطیل شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان با مشکلاتی چون کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، نداشتن بازار فروش، مشکلات خرید مواد اولیه، نوسازی و بازسازی تجهیزات و اختلاف شرکاء که مستعد راه اندازی مجدد بودند شناسایی شدند و با مشاوره کارشناسان عارضه یابی، همکاری بانک‌های عامل و دستگاه‌های خدمت رسان به چرخه تولید بازگشتند.

وی محصولات این واحدهای تولیدی را شامل دندان های مصنوعی کامل، خوراک آماده دام، سیم و مفتول فولادی، انواع کابل و سیم برق، بسته بندی گوشت، سیلیکاژل، اکسید مولبیدن، آب آشامیدنی، آب ژاول، کنسرو سبزیجات، افزودینهای مواد غذایی، انواع شیرین کننده جایگزین شکر، پری پت، کندانسور هیتر، ورق روی، دستمال کاغذی، انواع کابینت فلزی، لبنات و شمش فولاد ساده کربنی برشمرد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان میزان اشتغال این واحدهای تولیدی احیا شده را ۳۵۵ نفر عنوان کرد.

خانپور گفت: هم‌اکنون یک هزار و ۴۷۰ قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان با متقاضیان سرمایه‌گذاری منعقدشده است که از این تعداد ۹۱۰ واحد تولیدی با اشتغال ۲۶ هزار ۳۵۰ نفر و سرمایه‌گذاری بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال پروانه بهره‌برداری دریافت کردند.

قزوین دارای بیست شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و خصوصی است.