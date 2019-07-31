کاراته کاهای اکوادور بی سروصدا ایران را ترک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کاراته کاهای اکوادور که در چهار سال گذشته برای برگزاری اردوی تمرینی به تهران سفر می کردند، برای پنجمین دوره متوالی با هماهنگی فدراسیون کاراته و به میزبانی باشگاه اوای رزم اردوی ۱۲ روزه خود را در تهران برگزار کردند.

دو ورزشکار مرد زیرنظر سرمربی تیم ملی اکوادور که عضو کمیته فنی WMMF می‌باشد در این مدت ضمن تمرین با کاراته کاهاهای ایران چند دیدار دوستانه نیز انجام دادند.

«لوییز» در خصوص انتخاب ایران برای برگزاری اردوی تدارکاتی به خبرنگار مهر گفت: ایران و ورزشکاران و مربیان ایرانی بهترین فرصت برای پیشرفت ما هستند. کاراته ایران از قدرتهای برتر دنیاست و حضور مداوم و پنج ساله ما بیانگر این موضوع است که ما به اهداف خود در این مسیر رسیده ایم و موفقیت‌هایی نیز بدست امده است.

وی ادامه داد: در جریان این تمرینات جلسه ای دوستانه و فنی هم با حضور سرمربی موفق ایران سید شهرام هروی و سرمربی ایرانی تیم ملی کره جنوبی داشتیم که بسیار مفید بود. البته در مدتی که در تهران تمرین می کردیم حضور افرادی چون مهدی سلطانی، روبرت اواکیان و احسان حیدری به همراه چند کاراته کای دیگر خیلی موثر بود.

شایان ذکر است کاراته کاهای اعزامی اکوادور آمده حضور در بازیهای پان امریکن در کشور پرو می کنند.