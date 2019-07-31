به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر جنتی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای ایام محرم در محل استانداری زنجان، گفت: زنجان بهعنوان سمبل شهر شور و شعور حسینی در کشور مطرح است و باید برنامههای محرم و صفر با کیفیت بسیار خوبی برگزار شود.
وی اظهار کرد: حسینیه و زینبیه اعظم زنجان همکاری خوبی با اوقاف استان زنجان دارند و برنامههای عزاداری در استان زنجان بدون کوچکترین حاشیه و مشکل برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه بیشترین اوج برنامه عزاداری استان زنجان از هشتم تا دوازدهم محرم اسـت، گفت: مسافران زیادی در این روزها در مراسم عزاداری شرکت میکنند و باید تمهیدات لازم برای حضور مسافران با برنامهریزی درست فراهم شود.
جنتی تأکید کرد: طبق سنوات گذشته امسال هم بقاع متبرکه و امامزادگان استان برای اسکان و پذیرایی مسافران فراهم خواهد شد.
وی به اجرای طرح بصیرت عاشورایی اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته در بیش از ۳۱ بقعه متبرکه استان زنجان این طرح اجرا شد و امسال هم در بیش از ۵۰ امامزاده استان برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: برگزاری خیمههای معرفت در جوار بقاع شاخص استان زنجان و همایش رهروان زینبی هم در بقاع متبرکه استان از برنامههای اوقاف است.
جنتی ابراز کرد: باید جلسات هماهنگی برنامههای ماه محرم کاربردی باشد و تقسیمکار شده و وظیفه هر مجموعه مشخص شود.
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